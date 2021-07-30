Олимпиада-2020
Анна Пракатень
Эмма Твигг
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🥈🇷🇺 Пракатень стала второй в женской одиночке в академической гребле на Олимпиаде
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Результаты женской одиночной гонки на два километра в академической гребле на Олимпиаде-2020 в Токио:
🥇🇳🇿 Эмма Твигг
🥈🇷🇺 Анна Пракатень
🥉🇦🇹 Магдалена Лобниг
До этого у России уже была медаль в академической гребле на Олимпиаде-2020. Василиса Степанова и Елена Орябинская взяли серебро в двойках.
В мужском финале за Россию выступал Александр Вязовкин, который занял пятое место. Впервые в истории там победил греческий спортсмен Стефанос Нтускос.
Анне Пракатень 28 лет. Она выигрывала чемпионат Европы. Эмма Твигг занимала четвертые места на двух последних Олимпиадах.
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