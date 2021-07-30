🥈🇷🇺 Пракатень стала второй в женской одиночке в академической гребле на Олимпиаде

Результаты женской одиночной гонки на два километра в академической гребле на Олимпиаде-2020 в Токио:

🥇🇳🇿 Эмма Твигг

🥈🇷🇺 Анна Пракатень

🥉🇦🇹 Магдалена Лобниг

До этого у России уже была медаль в академической гребле на Олимпиаде-2020. Василиса Степанова и Елена Орябинская взяли серебро в двойках.

В мужском финале за Россию выступал Александр Вязовкин, который занял пятое место. Впервые в истории там победил греческий спортсмен Стефанос Нтускос.

Анне Пракатень 28 лет. Она выигрывала чемпионат Европы. Эмма Твигг занимала четвертые места на двух последних Олимпиадах.