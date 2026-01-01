Анна Пракатень

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Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Пракатень стала второй в женской одиночке в академической гребле на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
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Пракатень взяла олимпийское серебро для России, но перешла из Белоруссии. Напоминает об этом в соцсетях и поедет в Минск
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#Анна Пракатень
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