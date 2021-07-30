Пракатень взяла олимпийское серебро для России, но перешла из Белоруссии. Напоминает об этом в соцсетях и поедет в Минск
У России – новая медаль в академической гребле на Олимпиаде-2020. 29 июля серебро взяли Василиса Степанова и Елена Орябинская. Они выступали в паре. Теперь есть и медаль в женской одиночке: лидер сезона Анна Пракатень тоже стала серебряным призером.
Пракатень проиграла только новозеландке Эмме Твигг. Ее победа – отдельная драма. На двух Олимпиадах подряд Твигг занимала четвертые места. До этой гонки Пракатень никогда с ней не соревновалась, но считает ее легендарной спортсменкой.
Пракатень не всегда выступала в одиночной гребле – гребла в четверках и восьмерках. Более того: она долго даже не представляла Россию. Пракатень родилась в Минске, училась в Белорусском государственном университете физического воспитания. В том же Минске в 2005 году Пракатень впервые занялась спортом. Сейчас ей 28 лет – имеет звание мастера спорта РФ.
«Белоруска». Это напоминание в шапке ее профиля в инстаграме:
В Белоруссии Пракатень жила и выступала под фамилией Сычева. Там она много раз мелькала в списке перспективных спортсменов по академической гребле. На чемпионате Европы-2015 Анна Сычева была заявлена в составе белорусской восьмерки, такая же история – на чемпионате мира-2014. За Белоруссию Пракатень не гоняется с 2016 года.
На белорусских сайтах сохранились ее полные достижения в белорусском спорте. Лучший результат по взрослым – шестое место в восьмерке на чемпионате Европы в 2015 году. По фамилии Анна Пракатень все разъясняла в интервью Sport24. Сычева – ее девичья фамилия. Она была замужем, сейчас в разводе, фамилию оставила.
В интервью Sports.ru Пракатень говорила, что в Белоруссии не было того, что она хотела. Из-за этого она и решилась на переход в сборную России. Там же поясняла, что Минск по-прежнему остается ее домом. Туда она поедет сразу после Олимпиады, но в будущем мечтает о переезде в Санкт-Петербург. Потому что полюбила этот город.
Именно в России Пракатень полноценно переквалифицировались на одиночную греблю. В этом виде она позже стала и чемпионкой Европы. В России Пракатень представляет «Школу высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова». На официальном сайте школы она значится в списке спортсменов.
Медаль Пракатень важна для спорта в России. В этом виде не было никаких медалей с 1980 года, когда серебряным призером становилась Антонина Махина. У самой Пракатень была медаль за Белоруссию на юниорском ЧМ в парной четверке. Сразу после финиша в Токио Анна Пракатень получила поздравление даже от иркутского аккаунта МИД России:
Радуются и обычные зрители: