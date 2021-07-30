Пракатень взяла олимпийское серебро для России, но перешла из Белоруссии. Напоминает об этом в соцсетях и поедет в Минск

В Белоруссии Пракатень жила и выступала под фамилией Сычева. Там она много раз мелькала в списке перспективных спортсменов по академической гребле. На чемпионате Европы-2015 Анна Сычева была заявлена в составе белорусской восьмерки, такая же история – на чемпионате мира-2014. За Белоруссию Пракатень не гоняется с 2016 года.

На белорусских сайтах сохранились ее полные достижения в белорусском спорте. Лучший результат по взрослым – шестое место в восьмерке на чемпионате Европы в 2015 году. По фамилии Анна Пракатень все разъясняла в интервью Sport24. Сычева – ее девичья фамилия. Она была замужем, сейчас в разводе, фамилию оставила.

В интервью Sports.ru Пракатень говорила, что в Белоруссии не было того, что она хотела. Из-за этого она и решилась на переход в сборную России. Там же поясняла, что Минск по-прежнему остается ее домом. Туда она поедет сразу после Олимпиады, но в будущем мечтает о переезде в Санкт-Петербург. Потому что полюбила этот город.