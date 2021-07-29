Фехтование – это ого как красиво. Вы посмотрите фото и влюбитесь

Фехтование – пока один из главных видов Олимпиады-2020. Мы все много говорим про него, потому что Россия взяла там пять медалей и собрала кучу внимания. Но даже в отрыве от побед, флагов, борьбы фехтование смотрится красиво. Вы, возможно, до сих пор не поняли там всех правил и тонкостей – но для визуальной эстетики это не так важно. Просто полистайте тут фотогалерею и кайфаните от стиля.