фехтование
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#фехтование

Фехтование – это ого как красиво. Вы посмотрите фото и влюбитесь

42 минуты назад

Фехтование – пока один из главных видов Олимпиады-2020. Мы все много говорим про него, потому что Россия взяла там пять медалей и собрала кучу внимания. Но даже в отрыве от побед, флагов, борьбы фехтование смотрится красиво. Вы, возможно, до сих пор не поняли там всех правил и тонкостей – но для визуальной эстетики это не так важно. Просто полистайте тут фотогалерею и кайфаните от стиля.

Все фото: LaPresse, xinhua, dpa, keystone press agency, aflo / global look press
Что теперь почитать?
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