фехтование
Марта Мартьянова
Поделиться:
Комментарии:
0
#фехтование #Марта Мартьянова

Остросюжетное золото России в фехтовании. В финале мы заматывали ногу бинтом и ломали рапиру

час назад

Россия уверенно победила Францию в финале женского командного фехтования 45:34, но было волнительно. Российская фехтовальщица Марта Мартьянова подвернула ногу. Ей пришлось взять пятиминутный перерыв. Врачи замотали Мартьяновой ногу эластичным бинтом, и она смогла вернуться. 

Ух, мы выдохнули. У России была замена, но если бы она ее сделала, то Мартьянова не смогла бы вернуться – обратную замену делать нельзя.

Мартьянова подвернула ногу при общем счете 11:7 в пользу России. В своем поединке Мартьянова проигрывала 1:2, но после перерыва свела к ничье – 4:4. 

Потом у Мартьяновой был еще один бой против лидера француженок Изаоры Тибу. Теперь у Мартьяновой сломалась рапира – пришлось заменить. Мартьянова проиграла этот бой 5:6. Еще один бой Мартьянова выиграла 5:1.

Вот полный ход того, как развивался бой.

Сайт Олимпиады

После победы Мартьянова все же хромала и не сдерживала эмоций от победы.

Мартьянова – самая молодая участница в сборной. Ей 22 года, но входит в основной состав сборной еще с 2016 года. В полуфинале против США Мартьянова выиграла и проиграла один бой.

А сборная России выиграла в финале очень уверенно – 45:34. Это восьмая золотая медаль для России на Олимпиаде-2020. Еще раз – имена наших чемпионок:

🥇 Инна Дериглазова

🥇 Лариса Коробейникова

🥇 Аделина Загидуллина

🥇 Марта Мартьянова

Фехтование, как и ожидалось, стабильно приносит медали стране: сейчас – два золота, два серебра и бронза. А впереди еще командные соревнования у саблисток.

Все фото: Первый канал
Еще по теме
Рапиристки России после победы над США хором процитировали строчку из стиха. Считается, что это Омар Хайям
Золото в фехтовании взяла дочь президента Олимпийского комитета Позднякова. Они не общаются в дни соревнований, и у них есть общая примета
Как понять фехтование. Чем отличаются рапира, шпага и сабля? Зачем нужна черная карточка? Что такое белый сигнал?
Дериглазова вышла на поединок под музыку из «Звездных войн». Но это не помогло – победа досталась фехтовальщице, которая засыпала с рапирой
Почему все ждали личного золота Великой на Олимпиаде: она дважды брала серебро и возвращалась после рождения детей. Третий финал – третье поражение
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#фехтование
#Марта Мартьянова