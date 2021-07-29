Остросюжетное золото России в фехтовании. В финале мы заматывали ногу бинтом и ломали рапиру

Россия уверенно победила Францию в финале женского командного фехтования 45:34, но было волнительно. Российская фехтовальщица Марта Мартьянова подвернула ногу. Ей пришлось взять пятиминутный перерыв. Врачи замотали Мартьяновой ногу эластичным бинтом, и она смогла вернуться.

Ух, мы выдохнули. У России была замена, но если бы она ее сделала, то Мартьянова не смогла бы вернуться – обратную замену делать нельзя.