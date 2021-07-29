Остросюжетное золото России в фехтовании. В финале мы заматывали ногу бинтом и ломали рапиру
Россия уверенно победила Францию в финале женского командного фехтования 45:34, но было волнительно. Российская фехтовальщица Марта Мартьянова подвернула ногу. Ей пришлось взять пятиминутный перерыв. Врачи замотали Мартьяновой ногу эластичным бинтом, и она смогла вернуться.
Ух, мы выдохнули. У России была замена, но если бы она ее сделала, то Мартьянова не смогла бы вернуться – обратную замену делать нельзя.
Мартьянова подвернула ногу при общем счете 11:7 в пользу России. В своем поединке Мартьянова проигрывала 1:2, но после перерыва свела к ничье – 4:4.
Потом у Мартьяновой был еще один бой против лидера француженок Изаоры Тибу. Теперь у Мартьяновой сломалась рапира – пришлось заменить. Мартьянова проиграла этот бой 5:6. Еще один бой Мартьянова выиграла 5:1.
Вот полный ход того, как развивался бой.
После победы Мартьянова все же хромала и не сдерживала эмоций от победы.
Мартьянова – самая молодая участница в сборной. Ей 22 года, но входит в основной состав сборной еще с 2016 года. В полуфинале против США Мартьянова выиграла и проиграла один бой.
А сборная России выиграла в финале очень уверенно – 45:34. Это восьмая золотая медаль для России на Олимпиаде-2020. Еще раз – имена наших чемпионок:
🥇 Инна Дериглазова
🥇 Лариса Коробейникова
🥇 Аделина Загидуллина
🥇 Марта Мартьянова
Фехтование, как и ожидалось, стабильно приносит медали стране: сейчас – два золота, два серебра и бронза. А впереди еще командные соревнования у саблисток.