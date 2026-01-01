Марта Мартьянова

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Фехтование
Рапиристку Мартьянову увезли с арены в кресле после награждения. Она травмировалась в финале, но продолжила бой
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Остросюжетное золото России в фехтовании. В финале мы заматывали ногу бинтом и ломали рапиру
#фехтование
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