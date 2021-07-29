Рапиристку Мартьянову увезли с арены в кресле после награждения. Она травмировалась в финале, но продолжила бой

Ее выступление было одним из ключевых в победе России:

Она травмировалась во время боя и попросила о приостановке. Поединок прервали на пять минут, Мартьяновой оказывали медпомощь.

У России к тому моменту не осталось замен. Если бы Мартьянова не смогла вернуться, то сборная снялась бы с турнира.

Но Мартьянова вернулась и завершила бой ничьей. После этого у нее было еще два поединка: в одном она победила в другом проиграла.

Диагноз Мартьяновой пока неизвестен. «Пока не знаю, что с ногой, но ходить очень больно. Посмотрим, что скажут врачи. Похожая травма у меня была в январе, только на другой ноге. Когда всё случилось, я не думала ни о чем, кроме одного: нельзя подвести команду».