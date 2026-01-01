Фехтование: Новости

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Фехтование
Усманов стал единственным кандидатом на должность главы Международной федерации фехтования. Он занимает ее с 2008 года
#Алишер Усманов
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Мужская сборная России в фехтовании на рапире – серебряный призер Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Россия выиграла золото Олимпиады-2020 в командном турнире по сабле
#Олимпиада-2020
Фехтование
🥈🇷🇺 Россия взяла серебро в фехтовании. В финале шпажисты проиграли Японии
#Олимпиада-2020
Фехтование
Рапиристку Мартьянову увезли с арены в кресле после награждения. Она травмировалась в финале, но продолжила бой
#Марта Мартьянова
Фехтование
🥇🇷🇺 Россия взяла золото в командном фехтовании. Это ее 27-я медаль на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Великая из-за сдачи допинг-тестов не спала сутки после выигранного серебра на Олимпиаде-2020
#Софья Великая
Фехтование
🤺 Великая выиграла серебро в индивидуальном фехтовании на третьих Олимпийских играх подряд
#Олимпиада-2020
Фехтование
🇷🇺 🥇🥈 Позднякова выиграла золото Олимпиады в фехтовании, Великая взяла серебро
#Олимпиада-2020
Фехтование
Позднякова и Великая встретятся в финале Олимпиады по фехтованию. На предыдущих ОИ тоже был русский финал
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Российская рапиристка Дериглазова выиграла серебро на Олимпиаде-2020. Она взяла медаль на третьих Олимпийских играх подряд
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥉 Российская рапиристка Коробейникова выиграла бронзу на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Венгерский саблист победил на третьей Олимпиаде подряд. Россиянин проиграл в четвертьфинале
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Китай выиграл третье золото на Олимпиаде-2020 – в фехтовании на шпагах. Россиянка проиграла поединок за бронзу
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Российская шпажистка проиграла поединок за третье место на Олимпиаде-2020
#Айзанат Муртазаева
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