Олимпиада-2020
Софья Великая
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🤺 Великая выиграла серебро в индивидуальном фехтовании на третьих Олимпийских играх подряд
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Софья Великая стала призером Олимпийских игр в третий раз подряд. Все три раза она выигрывала серебро в индивидуальном фехтовании на сабле:
🥈 Лондон-2012
🥈 Рио-2016
🥈Токио-2020
Ее единственное золото было в командном турнире в 2016 году. После третьего серебра она сказала: «Придется ехать на пятую Олимпиаду. Пока говорю это во вселенную, но так как осталось три года, возможность для этого есть. Год отдохнуть, год лицензию завоевать и выступить».
Великая проиграла в финале Софии Поздняковой – дебютантке Олимпиады. Теперь у России десять медалей в общем зачете.
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