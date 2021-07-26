🤺 Великая выиграла серебро в индивидуальном фехтовании на третьих Олимпийских играх подряд

Софья Великая стала призером Олимпийских игр в третий раз подряд. Все три раза она выигрывала серебро в индивидуальном фехтовании на сабле:

🥈 Лондон-2012

🥈 Рио-2016

🥈Токио-2020

Ее единственное золото было в командном турнире в 2016 году. После третьего серебра она сказала: «Придется ехать на пятую Олимпиаду. Пока говорю это во вселенную, но так как осталось три года, возможность для этого есть. Год отдохнуть, год лицензию завоевать и выступить».

Великая проиграла в финале Софии Поздняковой – дебютантке Олимпиады. Теперь у России десять медалей в общем зачете.