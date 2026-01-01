Софья Великая

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Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Россия выиграла золото Олимпиады-2020 в командном турнире по сабле
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Великая из-за сдачи допинг-тестов не спала сутки после выигранного серебра на Олимпиаде-2020
#Софья Великая
Фехтование
🤺 Великая выиграла серебро в индивидуальном фехтовании на третьих Олимпийских играх подряд
#Олимпиада-2020
Фехтование
🇷🇺 🥇🥈 Позднякова выиграла золото Олимпиады в фехтовании, Великая взяла серебро
#Олимпиада-2020
Фехтование
Позднякова и Великая встретятся в финале Олимпиады по фехтованию. На предыдущих ОИ тоже был русский финал
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Во сколько начало церемонии открытия Олимпиады-2020, 23 июля 2021 года
#Олимпиада-2020
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Великой не должно быть в финале по фехтованию из-за травмы. Она сказала, что никогда не сдается, а тренер назвал ее «мамкой, которая раздает титулы»
#Софья Великая
Почему все ждали личного золота Великой на Олимпиаде: она дважды брала серебро и возвращалась после рождения детей. Третий финал – третье поражение
#Софья Великая
Кто понесет знамя России на Олимпиаде-2020: девушка в звании капитана армии и двухметровый парень по прозвищу Пулемет
#Олимпиада-2020
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
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