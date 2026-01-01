Софья Великая

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Великой не должно быть в финале по фехтованию из-за травмы. Она сказала, что никогда не сдается, а тренер назвал ее «мамкой, которая раздает титулы»
#Софья Великая
Почему все ждали личного золота Великой на Олимпиаде: она дважды брала серебро и возвращалась после рождения детей. Третий финал – третье поражение
#Софья Великая
Кто понесет знамя России на Олимпиаде-2020: девушка в звании капитана армии и двухметровый парень по прозвищу Пулемет
#Олимпиада-2020
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
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