Софья Великая

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Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Россия выиграла золото Олимпиады-2020 в командном турнире по сабле
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Великая из-за сдачи допинг-тестов не спала сутки после выигранного серебра на Олимпиаде-2020
#Софья Великая
Фехтование
🤺 Великая выиграла серебро в индивидуальном фехтовании на третьих Олимпийских играх подряд
#Олимпиада-2020
Фехтование
🇷🇺 🥇🥈 Позднякова выиграла золото Олимпиады в фехтовании, Великая взяла серебро
#Олимпиада-2020
Фехтование
Позднякова и Великая встретятся в финале Олимпиады по фехтованию. На предыдущих ОИ тоже был русский финал
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Во сколько начало церемонии открытия Олимпиады-2020, 23 июля 2021 года
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Церемония открытия Олимпийских Игр-2020: где смотреть прямую трансляцию 23 июня 2021 года
#Олимпиада-2020