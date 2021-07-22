Олимпиада-2020
Максим Михайлов
Софья Великая
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#Олимпиада-2020 #Максим Михайлов #Софья Великая

Где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2020, 23 июля 2021 года

час назад

Олимпиада-2020 проходит в Японии. Она перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Даты проведения: 23 июля – 8 августа 2021 года.

Церемония открытия Олимпиады-2020 состоится на Национальном стадионе в Токио. Время начала – 14:00 по Москве. Первый канал покажет церемонию открытия в прямом эфире.

Максим Михайлов (волейбол) и Софья Великая (фехтование) – знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады-2020. Напоминаем: сборная выступает без флага и гимна.

Церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей. На трибунах будут официальные лица: главы 15 государств, дипломаты, спонсоры.

Олимпиада открывается 23 июля, но соревнования проходят с 21 июля. Уже состоялись матчи в софтболе и футболе.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Олимпийский видеоплеер
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