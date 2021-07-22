Во сколько начало церемонии открытия Олимпиады-2020, 23 июля 2021 года

23 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2020. Она проходит в японском Токио. Олимпиада перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

Во время церемонии открытия будут соблюдаться меры безопасности: маски, социальная дистанция. На трибуны не допускаются зрители, но приедут официальные лица.

Место проведения церемонии открытия летней Олимпиады-2020 – Национальный стадион. От России знаменосцами будут Максим Михайлов и Софья Великая.

На церемонии открытия не будет флага России. Сборная выступит под эмблемой ОКР. Детали церемонии держатся в секрете. Ее официальное название – United by Emotion («Объединенные эмоциями»).

Где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2020