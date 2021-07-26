Олимпиада-2020
Софья Великая
София Позднякова
#Олимпиада-2020 #Софья Великая #София Позднякова
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Позднякова и Великая встретятся в финале Олимпиады по фехтованию. На предыдущих ОИ тоже был русский финал

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София Позднякова победила в полуфинале 🇫🇷 Манон Брюне (15:10), Софья Великая – 🇭🇺 Анну Мартон (15:8).

  • Теперь у России гарантированно будут серебро и золото в фехтовании на сабле. Финал пройдет позже 26 июля.
  • На предыдущих Олимпийских играх в Бразилии в финале тоже встретились две саблистки из России: Софья Великая и Яна Егорян. Великая тогда проиграла (14:15).
  • Позднякова и Великая уже встречались в финале чемпионата мира в 2018 году. Позднякова победила 15:13.

Поздняковой 24 года. Она двукратный чемпион мира и Европы. Великой 36 лет, она восьмикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы. На Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях она дважды выигрывала серебро.

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Источник:
Гол.ру
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