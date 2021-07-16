Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Фехтование на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

вчера, 19:48

Осталась неделя до старта Олимпийских игр в Токио. Турнир начнется 23 июля и продлится до 8 августа. «Гол» разбирает все виды спорта:

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Сейчас расскажем вам про фехтование.

Какие правила?

  • Существует фехтование на рапире – колющее оружие длиной не более 110 см с четырехгранным сечением. Бойцы не могут пересекать границу своей зоны спиной – это карается штрафами и дисквалификацией. Засчитывают уколы по длительности не менее 0,025 сек.
  • Существует фехтование на шпагах. Это гибкий клинок с трехгранным сечением. Броски выполняются в любые защищенные области тела, кроме затылка.
  • Существует фехтование на саблях. Это рубяще-колющее оружие с трапециевидным сечением. Удары и уколы доступны во все части тела соперника, но только выше талии. Поверхность закрыта защитной формой с серебряной стружкой. Маска и куртка связаны электрической связующей.
  • Важно первому нанести как можно больше ударов по корпусу соперника.
  • Проводят три 3-минутных раунда, победа – при 15 очках в дуэли.
  • Командные – каждый проводит по поединку с каждым из трех соперников. То есть всего 9 поединков в матче.

На ОИ-2020 спортсмены в фехтовании разыграют 12 комплектов медалей. Важные определения из этого вида спорта:

1. Батман – удар по клинку соперника, чтобы поколебать его или вывести за пределы поражаемой зоны.

2. Отбив – защита путем отражения клинка соперника.

3. Салют – приветствие путем совершения действия оружием.

4. Укол – поражение клинком защищенной поверхности соперника. За это спортсмену дают очки.

5. Гарда – щиток на эфесе клинка. Как правило, выполнен из металла.

Какое расписание?

  • 24.07.21. Мужчины (сабля) и женщины (шпага), индивидуальное первенство, 1/32 – финал.
  • 25.07.21. Мужчины (шпага) и женщины (рапира), индивидуальное первенство, 1/32 – финал.
  • 26.07.21. Мужчины (рапира) и женщины (сабля), индивидуальное первенство, 1/32 – финал.
  • 27.07.21. Женщины, шпага, команды, все раунды.
  • 28.07.21. Мужчины, сабля, команды, все раунды.
  • 29.07.21. Женщины, рапира, команды, все раунды.
  • 30.07.21. Мужчины, шпага, команды, все раунды.
  • 31.07.21. Женщины, сабля, команды, все раунды.
  • 01.08.21. Мужчины, рапира, команды, все раунды.

Кто поедет от России?

Мужчины (сабля): Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (выступит только в командном турнире).

Женщины (сабля): Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева (командный турнир).

Мужчины (шпага): Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (командный турнир).

Женщины (шпага): Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (командный турнир).

Мужчины (рапира): Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мельников, Тимур Сафин (командный турнир).

Женщины (рапира): Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (командный турнир).

Кто фаворит?

У мужчин – сборные Кореи, Венгрии, Франции и Италии.

У женщин – Россия, Италия и Франция.

За кем следить?

• Итальянец Даниэле Гароццо. Бронзовый призер в поединках на рапирах в командных соревнованиях. Гароццо сказал: «Я хочу стать призером Олимпийских игр. Это моя мания».

• Энцо Лефор. Француз – действующий чемпион мира в поединках на рапире.

• Инна Дериглазова. Серебряный призер Игр в Лондоне и победительница ОИ в Рио. Одна из сильнейших фехтовальщиц мира прямо сейчас.

• Ольга Харлан из Украины. В 2008 выиграла золото ОИ в командных соренованиях. Потом у нее было 3 попытки взять первое место Олимпиады в индивидуальных – серебро и две бронзы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de, ZUMAPRESS/Global Look Press
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