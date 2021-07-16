Фехтование на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

За кем следить?

• Итальянец Даниэле Гароццо. Бронзовый призер в поединках на рапирах в командных соревнованиях. Гароццо сказал: «Я хочу стать призером Олимпийских игр. Это моя мания».

• Энцо Лефор. Француз – действующий чемпион мира в поединках на рапире.

• Инна Дериглазова. Серебряный призер Игр в Лондоне и победительница ОИ в Рио. Одна из сильнейших фехтовальщиц мира прямо сейчас.

• Ольга Харлан из Украины. В 2008 выиграла золото ОИ в командных соренованиях. Потом у нее было 3 попытки взять первое место Олимпиады в индивидуальных – серебро и две бронзы.