Фехтование на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Осталась неделя до старта Олимпийских игр в Токио. Турнир начнется 23 июля и продлится до 8 августа. «Гол» разбирает все виды спорта:
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Сейчас расскажем вам про фехтование.
Какие правила?
- Существует фехтование на рапире – колющее оружие длиной не более 110 см с четырехгранным сечением. Бойцы не могут пересекать границу своей зоны спиной – это карается штрафами и дисквалификацией. Засчитывают уколы по длительности не менее 0,025 сек.
- Существует фехтование на шпагах. Это гибкий клинок с трехгранным сечением. Броски выполняются в любые защищенные области тела, кроме затылка.
- Существует фехтование на саблях. Это рубяще-колющее оружие с трапециевидным сечением. Удары и уколы доступны во все части тела соперника, но только выше талии. Поверхность закрыта защитной формой с серебряной стружкой. Маска и куртка связаны электрической связующей.
- Важно первому нанести как можно больше ударов по корпусу соперника.
- Проводят три 3-минутных раунда, победа – при 15 очках в дуэли.
- Командные – каждый проводит по поединку с каждым из трех соперников. То есть всего 9 поединков в матче.
На ОИ-2020 спортсмены в фехтовании разыграют 12 комплектов медалей. Важные определения из этого вида спорта:
1. Батман – удар по клинку соперника, чтобы поколебать его или вывести за пределы поражаемой зоны.
2. Отбив – защита путем отражения клинка соперника.
3. Салют – приветствие путем совершения действия оружием.
4. Укол – поражение клинком защищенной поверхности соперника. За это спортсмену дают очки.
5. Гарда – щиток на эфесе клинка. Как правило, выполнен из металла.
Какое расписание?
- 24.07.21. Мужчины (сабля) и женщины (шпага), индивидуальное первенство, 1/32 – финал.
- 25.07.21. Мужчины (шпага) и женщины (рапира), индивидуальное первенство, 1/32 – финал.
- 26.07.21. Мужчины (рапира) и женщины (сабля), индивидуальное первенство, 1/32 – финал.
- 27.07.21. Женщины, шпага, команды, все раунды.
- 28.07.21. Мужчины, сабля, команды, все раунды.
- 29.07.21. Женщины, рапира, команды, все раунды.
- 30.07.21. Мужчины, шпага, команды, все раунды.
- 31.07.21. Женщины, сабля, команды, все раунды.
- 01.08.21. Мужчины, рапира, команды, все раунды.
Кто поедет от России?
Мужчины (сабля): Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (выступит только в командном турнире).
Женщины (сабля): Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева (командный турнир).
Мужчины (шпага): Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (командный турнир).
Женщины (шпага): Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (командный турнир).
Мужчины (рапира): Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мельников, Тимур Сафин (командный турнир).
Женщины (рапира): Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (командный турнир).
Кто фаворит?
У мужчин – сборные Кореи, Венгрии, Франции и Италии.
У женщин – Россия, Италия и Франция.
За кем следить?
• Итальянец Даниэле Гароццо. Бронзовый призер в поединках на рапирах в командных соревнованиях. Гароццо сказал: «Я хочу стать призером Олимпийских игр. Это моя мания».
• Энцо Лефор. Француз – действующий чемпион мира в поединках на рапире.
• Инна Дериглазова. Серебряный призер Игр в Лондоне и победительница ОИ в Рио. Одна из сильнейших фехтовальщиц мира прямо сейчас.
• Ольга Харлан из Украины. В 2008 выиграла золото ОИ в командных соренованиях. Потом у нее было 3 попытки взять первое место Олимпиады в индивидуальных – серебро и две бронзы.