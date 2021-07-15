художественная гимнастика
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#художественная гимнастика

Художественная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

час назад

23 июля стартуют летние Олимпийские игры. Они будут идти две с лишним недели. Перед их началом мы распишем гайды по каждому виду спорта. Сейчас – про художественную гимнастику.

Какие дисциплины будут

В этих соревнованиях участвуют только женщины. И в них есть две дисциплины. Первая – гимнастика (мяч, обруч, лента, булавы – сумма баллов за эти упражнения). Вторая – командный турнир.

Всего спортсменки разыграют два комплекта наград.

Расписание этапов

  • 06.08.2021. Индивидуальное многоборье, квалификация.
  • 07.08.2021. Групповое многоборье, квалификация.
  • 07.08.2021. Индивидуальное многоборье, финал.
  • 08.08.2021. Групповое многоборье, финал.

Кто поедет от сборной России

Нашу команду на Олимпиаде в художественной гимнастике представят 22-летние сестры Дина и Арина Аверины. На данный момент это два главных фаворита на турнир (и весь вопрос укладывается в то, кто из них окажется сильнее). И это их первая Олимпиада.

Сестры Аверины – многократные победительницы чемпионатов мира, России и Европы, Всемирных Игр. Правда, на Олимпийские игры в Токио они могли не поехать. Слова Дины Аверины:

«Эту новость мы узнали в Новогорске на тренировке. Пришла Ирина Винер и сказала, что Олимпиаду переносят на год. И мы с Аришей сначала очень сильно расстроились, думали: «Может быть, это все? Может, не судьба? Может, закончим?»

Но затем решили – вместе с тренерами – делать что-то новое, разучивать новые элементы, а это всегда затягивает, потому что я люблю новое. И пока мы разучивали – осталось меньше года, а потом и вообще полгода. Вот так и остались».

В групповых упражнениях участвуют Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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