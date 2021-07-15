Художественная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Какие дисциплины будут

В этих соревнованиях участвуют только женщины. И в них есть две дисциплины. Первая – гимнастика (мяч, обруч, лента, булавы – сумма баллов за эти упражнения). Вторая – командный турнир.

Всего спортсменки разыграют два комплекта наград.

Расписание этапов

06.08.2021. Индивидуальное многоборье, квалификация.

07.08.2021. Групповое многоборье, квалификация.

07.08.2021. Индивидуальное многоборье, финал.

08.08.2021. Групповое многоборье, финал.

Кто поедет от сборной России

Нашу команду на Олимпиаде в художественной гимнастике представят 22-летние сестры Дина и Арина Аверины. На данный момент это два главных фаворита на турнир (и весь вопрос укладывается в то, кто из них окажется сильнее). И это их первая Олимпиада.

Сестры Аверины – многократные победительницы чемпионатов мира, России и Европы, Всемирных Игр. Правда, на Олимпийские игры в Токио они могли не поехать. Слова Дины Аверины:

«Эту новость мы узнали в Новогорске на тренировке. Пришла Ирина Винер и сказала, что Олимпиаду переносят на год. И мы с Аришей сначала очень сильно расстроились, думали: «Может быть, это все? Может, не судьба? Может, закончим?»