Олимпиада-2020
Софья Великая
София Позднякова
#Олимпиада-2020 #Софья Великая #София Позднякова
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🇷🇺 🥇🥈 Позднякова выиграла золото Олимпиады в фехтовании, Великая взяла серебро

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В Токио прошел российский финал женского фехтования на сабле: София Позднякова победила Софью Великую (15:11).

  • Великая еще ни разу не побеждала в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде. Она дважды выигрывала серебро и один раз – золото в командных соревнованиях.
  • Для Поздняковой Олимпиада в Токио дебютная. Прежде она выигрывала только чемпионаты мира и Европы.
  • Это второй подряд российский финал на Олимпийских играх в фехтовании саблисток. В 2016 году Великая проиграла Яне Егорян.

Теперь у России десять медалей на Олимпиаде: две золотых, пять серебряных, три бронзовых. В общем зачете Россия пока четвертая. Лидирует Китай с 15 медалями. Полную таблицу можно посмотреть здесь.

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Источник:
Гол.ру
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