🇷🇺 🥇🥈 Позднякова выиграла золото Олимпиады в фехтовании, Великая взяла серебро

В Токио прошел российский финал женского фехтования на сабле: София Позднякова победила Софью Великую (15:11).

Великая еще ни разу не побеждала в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде. Она дважды выигрывала серебро и один раз – золото в командных соревнованиях.

Для Поздняковой Олимпиада в Токио дебютная. Прежде она выигрывала только чемпионаты мира и Европы.

Это второй подряд российский финал на Олимпийских играх в фехтовании саблисток. В 2016 году Великая проиграла Яне Егорян.

Теперь у России десять медалей на Олимпиаде: две золотых, пять серебряных, три бронзовых. В общем зачете Россия пока четвертая. Лидирует Китай с 15 медалями. Полную таблицу можно посмотреть здесь.