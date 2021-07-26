Олимпиада-2020
Софья Великая
София Позднякова
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🇷🇺 🥇🥈 Позднякова выиграла золото Олимпиады в фехтовании, Великая взяла серебро
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В Токио прошел российский финал женского фехтования на сабле: София Позднякова победила Софью Великую (15:11).
- Великая еще ни разу не побеждала в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде. Она дважды выигрывала серебро и один раз – золото в командных соревнованиях.
- Для Поздняковой Олимпиада в Токио дебютная. Прежде она выигрывала только чемпионаты мира и Европы.
- Это второй подряд российский финал на Олимпийских играх в фехтовании саблисток. В 2016 году Великая проиграла Яне Егорян.
Теперь у России десять медалей на Олимпиаде: две золотых, пять серебряных, три бронзовых. В общем зачете Россия пока четвертая. Лидирует Китай с 15 медалями. Полную таблицу можно посмотреть здесь.
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