Олимпиада-2020
фехтование
Софья Великая
София Позднякова
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🥇🇷🇺 Россия выиграла золото Олимпиады-2020 в командном турнире по сабле
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В финале Олимпиады-2020 Россия победила Францию – 45:41. В финальном турнире команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.
В четвертьфинале Россия победила 🇯🇵 Японию (45:34), в полуфинале – 🇰🇷 Южную Корею (45:26).
Подиум:
1. 🇷🇺 Россия.
2. 🇫🇷 Франция.
3. 🇰🇷 Южная Корея.
- Для Великой и Поздняковой это вторая медаль на Олимпиаде-2020. В финале женского турнира по сабле они встретились в финале – победила Позднякова.
- Для Никитиной эта медаль стала первой на Олимпиадах. Шевелева не получит золото, потому что не выступила в финальных поединках.
- Великая выигрывала золото в командном турнире на Олимпиаде-2016 и на трех последних Олимпиадах брала серебро в одиночке.
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