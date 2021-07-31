Олимпиада-2020
фехтование
Софья Великая
София Позднякова
#Олимпиада-2020 #фехтование #Софья Великая #София Позднякова
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🥇🇷🇺 Россия выиграла золото Олимпиады-2020 в командном турнире по сабле

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В финале Олимпиады-2020 Россия победила Францию – 45:41. В финальном турнире команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

В четвертьфинале Россия победила 🇯🇵 Японию (45:34), в полуфинале – 🇰🇷 Южную Корею (45:26).

Подиум:

1. 🇷🇺 Россия.

2. 🇫🇷 Франция.

3. 🇰🇷 Южная Корея.

  • Для Великой и Поздняковой это вторая медаль на Олимпиаде-2020. В финале женского турнира по сабле они встретились в финале – победила Позднякова.
  • Для Никитиной эта медаль стала первой на Олимпиадах. Шевелева не получит золото, потому что не выступила в финальных поединках.
  • Великая выигрывала золото в командном турнире на Олимпиаде-2016 и на трех последних Олимпиадах брала серебро в одиночке.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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