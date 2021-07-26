Софья Великая
фехтование
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#Софья Великая #фехтование

Почему все ждали личного золота Великой на Олимпиаде: она дважды брала серебро и возвращалась после рождения детей. Третий финал – третье поражение

час назад
Автор:
Михаил Морозов

Если брать медальные соревнования в третий день Олимпиады-2020, то в России был большой интерес к спортивной гимнастике, прыжкам в воду и тхэквондо – там наша команда обогатилась медалями.

Фехтование – особый вид. Помимо справедливой веры в медали был еще один важнейший вопрос – возьмет ли личное золото Софья Великая? Болельщики в этом виде спорта ждали этого примерно как трофей Лионеля Месси со сборной Аргентины. И вот почему.

Заслуги Великой в фехтовании без учета Олимпиад:

  • Она восемь раз выигрывала чемпионат мира и 14 – чемпионат Европы.
  • Первый успех 36-летней спортсменки датирован еще 2003 годом. В 18-летнем возрасте она взяла золото в командном соревновании.
  • Это притом, что в фехтование пришла в 14 лет, уехав ради этого в Москву из Казахстана. И стала чемпионкой уже через четыре года.

Что у нее получалось на Олимпиадах:

  • В Пекине-2008 – дошла до полуфинала, но проиграла и там, и поединок за третье место.
  • В Лондоне-2012 – уступила в финале кореянке. Только серебро.
  • В Рио-2016 – уступила в финале россиянке Егорян – снова серебро. Взяла золото, но в командной сабле.

Так и выглядит драма.

  • Это ее четвертая Олимпиада.
  • Это ее третий подряд финал на Олимпиаде.
  • Это ее второй подряд финал против россиянки на Олимпиаде.
  • Снова мимо личного золота. На этот раз она уступила Софии Поздняковой.

Финал пятилетней давности в Рио был одним из самых обсуждаемых событий среди российских болельщиков. Тогда Великая ушла в отрыв, но подпустила Егорян, а при счете 14:14 решающий укол нанесла соперница, на которую особо никто не ставил.

  • «Первая секунда, когда я увидела цвет не моего фонаря, просто взорвала мне мозг. Но, конечно, ощущения от поражения немного другие. Не те, что в Лондоне. Проигрывать своей соотечественнице, товарищу по команде не так обидно. Полегче. Нет ощущения, что страна из-за меня проиграла. Золото все равно у нас», – реагировала Великая.
  • «Сколько я в спорте, я всегда стремилась стать такой, как она. Соня – великая чемпионка. Она была моим кумиром в фехтовании», – реакция Егорян. Через четыре года она приостановила карьеру и не поехала в Токио.

А Великая поехала и еще была выбрана знаменосцем сборной России на открытии Олимпиады-2020 вместе с Максимом Михайловым.

Позже в России в 2020 году был снят фильм «На острие» – как раз по мотивам финала Олимпиады-2016. В его создании принимала участие и Великая. В главных ролях снялись Светлана Ходченкова и Стася Милославская. Великой понравилось: «Меня поразило, как естественно выглядят в кадре Светлана и Стася – все их жесты, все фехтовальные движения, все выглядело так, как будто они фехтуют всю жизнь».

Вот почему все так ждали личного золота Великой:

  • Длинная и заслуженная карьера с большим количеством наград.
  • Два проигранных личных финала Олимпиады.
  • Великая дважды возвращалась в спорт после рождения сына и дочери – ради Олимпиад.

«Буду фехтовать до пенсии, чтобы выиграть золото Олимпиады», – говорила Великая в Рио. Следующая Олимпиада пройдет в Париже. Великой будет 39 лет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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