Почему все ждали личного золота Великой на Олимпиаде: она дважды брала серебро и возвращалась после рождения детей. Третий финал – третье поражение

Если брать медальные соревнования в третий день Олимпиады-2020, то в России был большой интерес к спортивной гимнастике, прыжкам в воду и тхэквондо – там наша команда обогатилась медалями.

Фехтование – особый вид. Помимо справедливой веры в медали был еще один важнейший вопрос – возьмет ли личное золото Софья Великая? Болельщики в этом виде спорта ждали этого примерно как трофей Лионеля Месси со сборной Аргентины. И вот почему.

Заслуги Великой в фехтовании без учета Олимпиад:

Она восемь раз выигрывала чемпионат мира и 14 – чемпионат Европы.

Первый успех 36-летней спортсменки датирован еще 2003 годом. В 18-летнем возрасте она взяла золото в командном соревновании.

Это притом, что в фехтование пришла в 14 лет, уехав ради этого в Москву из Казахстана. И стала чемпионкой уже через четыре года.

Что у нее получалось на Олимпиадах: