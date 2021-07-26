Почему все ждали личного золота Великой на Олимпиаде: она дважды брала серебро и возвращалась после рождения детей. Третий финал – третье поражение
Если брать медальные соревнования в третий день Олимпиады-2020, то в России был большой интерес к спортивной гимнастике, прыжкам в воду и тхэквондо – там наша команда обогатилась медалями.
Фехтование – особый вид. Помимо справедливой веры в медали был еще один важнейший вопрос – возьмет ли личное золото Софья Великая? Болельщики в этом виде спорта ждали этого примерно как трофей Лионеля Месси со сборной Аргентины. И вот почему.
Заслуги Великой в фехтовании без учета Олимпиад:
- Она восемь раз выигрывала чемпионат мира и 14 – чемпионат Европы.
- Первый успех 36-летней спортсменки датирован еще 2003 годом. В 18-летнем возрасте она взяла золото в командном соревновании.
- Это притом, что в фехтование пришла в 14 лет, уехав ради этого в Москву из Казахстана. И стала чемпионкой уже через четыре года.
Что у нее получалось на Олимпиадах:
- В Пекине-2008 – дошла до полуфинала, но проиграла и там, и поединок за третье место.
- В Лондоне-2012 – уступила в финале кореянке. Только серебро.
- В Рио-2016 – уступила в финале россиянке Егорян – снова серебро. Взяла золото, но в командной сабле.
Так и выглядит драма.
- Это ее четвертая Олимпиада.
- Это ее третий подряд финал на Олимпиаде.
- Это ее второй подряд финал против россиянки на Олимпиаде.
- Снова мимо личного золота. На этот раз она уступила Софии Поздняковой.
Финал пятилетней давности в Рио был одним из самых обсуждаемых событий среди российских болельщиков. Тогда Великая ушла в отрыв, но подпустила Егорян, а при счете 14:14 решающий укол нанесла соперница, на которую особо никто не ставил.
- «Первая секунда, когда я увидела цвет не моего фонаря, просто взорвала мне мозг. Но, конечно, ощущения от поражения немного другие. Не те, что в Лондоне. Проигрывать своей соотечественнице, товарищу по команде не так обидно. Полегче. Нет ощущения, что страна из-за меня проиграла. Золото все равно у нас», – реагировала Великая.
- «Сколько я в спорте, я всегда стремилась стать такой, как она. Соня – великая чемпионка. Она была моим кумиром в фехтовании», – реакция Егорян. Через четыре года она приостановила карьеру и не поехала в Токио.
А Великая поехала и еще была выбрана знаменосцем сборной России на открытии Олимпиады-2020 вместе с Максимом Михайловым.
Позже в России в 2020 году был снят фильм «На острие» – как раз по мотивам финала Олимпиады-2016. В его создании принимала участие и Великая. В главных ролях снялись Светлана Ходченкова и Стася Милославская. Великой понравилось: «Меня поразило, как естественно выглядят в кадре Светлана и Стася – все их жесты, все фехтовальные движения, все выглядело так, как будто они фехтуют всю жизнь».
Вот почему все так ждали личного золота Великой:
- Длинная и заслуженная карьера с большим количеством наград.
- Два проигранных личных финала Олимпиады.
- Великая дважды возвращалась в спорт после рождения сына и дочери – ради Олимпиад.
«Буду фехтовать до пенсии, чтобы выиграть золото Олимпиады», – говорила Великая в Рио. Следующая Олимпиада пройдет в Париже. Великой будет 39 лет.