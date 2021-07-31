Софья Великая
Олимпиада-2020
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#Софья Великая #Олимпиада-2020

Великой не должно быть в финале по фехтованию из-за травмы. Она сказала, что никогда не сдается, а тренер назвал ее «мамкой, которая раздает титулы»

41 минуту назад

Российские саблистки – первые на Олимпиаде в Токио. В финале Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41.

Сюжет такой: Софья Великая не должна была выступать из-за травмы. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов говорил:

«Легко писать о победе, на самом деле все не так просто. Шел даже вопрос о замене Великой. Во-первых, Соня дернула ногу, во-вторых, волнение. Я Соню подозвал и спросил: «Менять тебя сейчас после первого поединка или все-таки выйдешь на второй?». Она говорит: «Можно после второго». Мы решили после второго. Она же мамка для них, они бы просто «скисли».

Ей надо было вытаскивать из себя адреналин, чтобы про ногу забыть.  Великая — молодей. Ей было очень тяжело, вы даже не представляете как. Она справилась. Естественно, вся команда поверила, что они могут».

Саму Великую тоже спросили про эту травму. И она ответила: «У меня старая школа. Я никогда не сдаюсь».

Для Великой это уже третья Олимпиада и точно не первая награда. В ее коллекции есть:

  • Серебро ОИ-2012 в личном зачете.
  • Серебро в Рио в личном зачете.
  • Золото Рио в командных соревнованиях.
  • В личном зачете в Токио в сабле она заняла второе место.
  • Теперь – золото в командных выступлениях.

После финала с француженками она сказала: «Я так переживала за девчонок. Самое главное, что мы поверили в себя. Выложились эмоционально, физически, морально. Это было очень тяжело».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa/Global Look Press
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