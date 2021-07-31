Великой не должно быть в финале по фехтованию из-за травмы. Она сказала, что никогда не сдается, а тренер назвал ее «мамкой, которая раздает титулы»

Российские саблистки – первые на Олимпиаде в Токио. В финале Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41.

Сюжет такой: Софья Великая не должна была выступать из-за травмы. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов говорил:



«Легко писать о победе, на самом деле все не так просто. Шел даже вопрос о замене Великой. Во-первых, Соня дернула ногу, во-вторых, волнение. Я Соню подозвал и спросил: «Менять тебя сейчас после первого поединка или все-таки выйдешь на второй?». Она говорит: «Можно после второго». Мы решили после второго. Она же мамка для них, они бы просто «скисли».

Ей надо было вытаскивать из себя адреналин, чтобы про ногу забыть. Великая — молодей. Ей было очень тяжело, вы даже не представляете как. Она справилась. Естественно, вся команда поверила, что они могут».