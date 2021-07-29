Олимпиада-2020
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🥇🇷🇺 Россия взяла золото в командном фехтовании. Это ее 27-я медаль на Олимпиаде
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Россия победила Францию в финале женского фехтования на рапире: 45:34.
- В состав России входят Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина.
- Во время поединка Мартьянова получила травму, ей оказали медицинскую помощь. После этого она вернулась к поединку.
Для России это пятая медаль в фехтовании на Олимпиаде-2020. Четыре других были в индивидуальных соревнованиях:
🥈🥉 Рапира: Дериглазова взяла серебро, Коробейникова – бронзу.
🥇🥈 Шпага: София Позднякова взяла золото, Софья Веклиая – серебро.
Предыдущее золото в командных соревнованиях на рапире были на Олимпиаде в 2008 году. После этого Россия брала серебро в 2012 году.
На Олимпиаде в Токио это восьмая золотая медаль России и 27-я медаль в общем зачете. Она занимает четвертое место.
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