Олимпиада-2020
фехтование
🥈🇷🇺 Мужская сборная России в фехтовании на рапире – серебряный призер Олимпиады-2020
01 августа, 14:58
В финальном поединке 🇷🇺 Россия встретилась с 🇫🇷 Францией и проиграла со счетом 28:45. Команду на турнире представляли Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.
- В четвертьфинале Россия прошла 🇭🇰 Гонконг (45:39), в полуфинале – 🇺🇸 США (45:41).
- Сафин выигрывал Олимпиаду-2016 в командной рапире, где в финале сборная России победила Францию.
Ранее женская сборная России взяла командное золото в фехтовании на сабле, которая в финале победила Францию.
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