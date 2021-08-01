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#Олимпиада-2020 #фехтование

🥈🇷🇺 Мужская сборная России в фехтовании на рапире – серебряный призер Олимпиады-2020

01 августа, 14:58

В финальном поединке 🇷🇺 Россия встретилась с 🇫🇷 Францией и проиграла со счетом 28:45. Команду на турнире представляли Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

  • В четвертьфинале Россия прошла 🇭🇰 Гонконг (45:39), в полуфинале – 🇺🇸 США (45:41).
  • Сафин выигрывал Олимпиаду-2016 в командной рапире, где в финале сборная России победила Францию.

Ранее женская сборная России взяла командное золото в фехтовании на сабле, которая в финале победила Францию.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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