Одна фехтовальщица не получит медаль за победу России на Олимпиаде. Она приехала в Токио, но ни разу не выступила

Сразу же после победы Великая, Позднякова и Никитина поддержали Шевелеву. А тренер сборной России Ильгар Мамедов сказал: «Соня Великая расстроилась от того, что Света Шевелева не получит золотую медаль. Поэтому я сказал Соне, что на такое никогда бы не пошел. Света хорошая девочка, но рисковать победой в финале ради того, чтобы повесить четвертую медаль, я не стал бы. Хотя никогда не видел, чтобы олимпийская чемпионка в момент триумфа была такой расстроенной».

Шевелева – 24-летняя российская фехтовальщица. В ее активе есть серебро ЧМ-2018, который проходил в Уси, и две медали за достижения на чемпионатах Европы (золото и бронза в Нови-Сад). Те медали на ЧЕ были для нее первыми в дебютном вызове в сборную. После победы говорила:

«Я проснулась и подумала: «Вот бы еще поспать!» Поела и подумала: «Вот бы еще поспать!» Пришла в зал и подумала: «Что-то мы рано приехали…» Вообще все утро плохо себя чувствовала: кружилась голова – очень душно в зале, каждые полчаса у врача брала нашатырь. Во время предварительного этапа было немного страшно, но постепенно все прошло. К тому же в «пульке» Мартина Кришио ударила меня гардой в нос, голова разболелась, и я подумала, что мне уже ничего не страшно. Надо сказать спасибо итальянке за то, что зарядила меня боевой энергией».