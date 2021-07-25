🇷🇺🥉 Российская рапиристка Коробейникова выиграла бронзу на Олимпиаде-2020

В поединке за третье место по фехтованию на рапире на Олимпиаде-2020 Лариса Коробейникова встретилась с итальянкой Аличе Вольпи и победила 15:14.

В полуфинале Коробейникова проиграла американке Ли Кифер, Вольпи уступила россиянке Инне Дериглазовой. В финальном поединке встретятся Кифер и Дериглазова.

Коробейникова – трехкратная чемпионка мира в командной рапире.

На Олимпиаде-2012 она выигрывала серебряную медаль в командной рапире.

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