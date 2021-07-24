Олимпиада-2020
Венгерский саблист победил на третьей Олимпиаде подряд. Россиянин проиграл в четвертьфинале
час назад
Венгр Арон Силадьи в финале победил итальянца Луиджи Самеле со счетом 15:7. Это первая золотая медаль Венгрии на Олимпиаде-2020. Подиум:
1. 🇭🇺 Арон Силадьи.
2. 🇮🇹 Луиджи Самеле.
3. 🇰🇷 Ким Чжунхван.
- Лучшим у России стал Камиль Ибрагимов, который в четвертьфинале проиграл корейцу Ким Чен Ыну.
- Силадьи побеждал на Олимпиадах в 2012 и 2016 годах. Ему 31 год.
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