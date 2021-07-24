Венгерский саблист победил на третьей Олимпиаде подряд. Россиянин проиграл в четвертьфинале

Венгр Арон Силадьи в финале победил итальянца Луиджи Самеле со счетом 15:7. Это первая золотая медаль Венгрии на Олимпиаде-2020. Подиум:

1. 🇭🇺 Арон Силадьи.

2. 🇮🇹 Луиджи Самеле.

3. 🇰🇷 Ким Чжунхван.

Лучшим у России стал Камиль Ибрагимов, который в четвертьфинале проиграл корейцу Ким Чен Ыну.

Силадьи побеждал на Олимпиадах в 2012 и 2016 годах. Ему 31 год.

Медальный зачет Олимпиады-2020