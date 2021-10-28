Алишер Усманов
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#Алишер Усманов

Усманов стал единственным кандидатом на должность главы Международной федерации фехтования. Он занимает ее с 2008 года

час назад

Международная федерация фехтования в ноябре переизберет президента. Единственным кандидатом стал действующий президент Алишер Усманов.

Усманов возглавляет федерацию с 2008 года. Он дважды переизбирался на должность: в 2012 и 2016 годах. Очередные выборы пройдут 27 ноября.

  • Усманов – крупнейший акционер холдинга USM Group, который контролирует «Мегафон», VK (бывший холдинг mail.ru Group) и «Металлоинвест».
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Источник:
ТАСС
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