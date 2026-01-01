Алишер Усманов

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
Фехтование
Усманов стал единственным кандидатом на должность главы Международной федерации фехтования. Он занимает ее с 2008 года
#Алишер Усманов
Футбол
«ИКС Холдинг» Усманова – новый генеральный спонсор ЦСКА
#ЦСКА
Футбол
Федун, Рыболовлев, Абрамович и Усманов попали в рейтинг миллиардеров по России от Forbes
#Россия
Все новости
Материалы
Усманов решает проблемы клубов РПЛ. Помогает с трансферами, дает деньги и влияние
#Алишер Усманов
Все материалы