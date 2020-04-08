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Федун, Рыболовлев, Абрамович и Усманов попали в рейтинг миллиардеров по России от Forbes
08 апреля 2020, 09:04
Полный список вы можете увидеть, перейдя по ссылке.
20 место в списке занял Леонид Федун (его состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов). 17 место – Дмитрий Рыболовлев (6,6 миллиарда долларов). 10 – Роман Абрамович (11,3 миллиарда долларов).
7 место – Алишер Усманов (13,7). 6 место – Геннадий Тимченко (президент СКА, председатель совета директоров КХЛ, вице-президент Олимпийского комитета России) – 14,4. 4 место – Алексей Мордашов (председатель совета директоров «Северстали») – 16,8 миллиарда.
3 место – Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС) – 17,1 миллиарда долларов. 2 место – Владимир Лисин (Президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации и Международной федерации стрелкового спорта).
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