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#Россия #Футбол #Хоккей #Роман Абрамович #Леонид Федун #Алишер Усманов

Федун, Рыболовлев, Абрамович и Усманов попали в рейтинг миллиардеров по России от Forbes

08 апреля 2020, 09:04

Полный список вы можете увидеть, перейдя по ссылке.

20 место в списке занял Леонид Федун (его состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов). 17 место – Дмитрий Рыболовлев (6,6 миллиарда долларов). 10 – Роман Абрамович (11,3 миллиарда долларов).

7 место – Алишер Усманов (13,7). 6 место – Геннадий Тимченко (президент СКА, председатель совета директоров КХЛ, вице-президент Олимпийского комитета России) – 14,4. 4 место – Алексей Мордашов (председатель совета директоров «Северстали») – 16,8 миллиарда.

3 место – Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС) – 17,1 миллиарда долларов. 2 место – Владимир Лисин (Президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации и Международной федерации стрелкового спорта).

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