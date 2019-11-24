Миллионер из Бреста изменил футбол в Белоруссии. В новом чемпионе – его задумки и деньги
Брестское «Динамо» выиграло чемпионство в «Белоруссии». 13 лет там бессменно доминировал БАТЭ, но теперь поменялась история. В «Динамо» взбодрился даже 34-летний Артем Милевский – в этом сезоне он забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. По статистике в этом клубе Милевский выдал лучший сезон, но за игроками и их прогрессом стоит теневой герой.
Владельца «Динамо» зовут Александр Зайцев. В интервью о чемпионстве он назвал клуб маленьким паровозиком.
Шифровался через шейха, а потом заговорил
В 2016 году в «Динамо» вложилась Sohra Overseas – дочерняя компания Sohra Group. На тот момент Александр Зайцев уже несколько лет был резидентом ОАЭ, где зарегистрировал несколько собственных компаний. Одной из них как раз и была Sohra Group – она занималась финансированием грузового транспорта Белоруссии.
Деньги в «Динамо» вложила именно Sohra Overseas с номинальным владельцем шейхом Полем Даэром. Сам Зайцев на тот момент предпочитал оставаться в тени. Вокруг шли разговоры о взаимоотношениях Даэра и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Все это было выгодно Зайцеву – в случае провала он мог избежать удара по репутации.
Даэр даже давал интервью, где рассказывал о причинах покупки «Динамо»: «Я общался с одним из миноритарных владельцев «Манчестер Сити», у которого в Беларуси есть бизнес-интересы, и он порекомендовал обратить внимание на «Динамо-Брест» еще в феврале». Тогда Даэр отметил, что лучше покупать актив на дне рынка и развивать его до нужного уровня.
«Динамо» меняло состав, приглашало в клуб новых людей и даже устроило эксперимент с Диего Марадоной. В 2018-м материал об управлении клубом опубликовал TUT.BY. Там выяснили, что Даэр вообще продал свою долю еще за год до этого, а реально клубом управляют другие люди. О них вслух не говорили, но почему-то при каждом удобном случае замечали Зайцева.
В интервью TUT.BY сам Зайцев позже подтвердил, что именно он фактически владеет брестским «Динамо». Что-то скрывать уже было бессмысленно – Зайцев назвал футбол бизнесом, рассказал об увеличении бюджета «Динамо» (5 миллионов долларов, потом 10) и рассказал о приезде того же Марадоны. «С ним всегда получается сериал. Причем латиноамериканский», – говорил Зайцев.
Вот мотивация Зайцева при покупке «Динамо»: «Я тоже, можно сказать, оказался в футболе случайно. Родился под Брестом. В детстве болел за брестское «Динамо». Когда несколько лет назад клуб мог стать банкротом и вылететь из высшей лиги чемпионата Беларуси, мне стало обидно за такое положение дел. Это была дань детству, если хотите».
Что изменил Зайцев?
- При нем «Динамо» стало реальной силой в белорусском футболе. Из заслуг выделяется не только чемпионство, но и два Кубка Белоруссии. Дважды «Динамо» побеждало и в Суперкубке Белоруссии. Выступала команда и в Лиге Европы, но там прошла только один квалификационный раунд: победили греческий «Атромитос».
- Зайцев подтверждает свои слова о бизнесе, поэтому грамотно ведет политику «Динамо». Уже сейчас он объявил, что на ближайший сезон «Динамо» почти завершило трансферы: «Команду мы на следующий сезон мы сформировали. Костяк остается. Есть несколько подписаний. Кое-какие вы уже знаете, кое-какие мы объявим в ближайшее время».
- «Динамо» работает над собственной академией – это еще один показатель грамотного подхода к бизнесу. Из-за этого «Динамо» и «Неман» даже подписали соглашение о сотрудничестве. Перед очным матчем Зайцев и председатель «Немана» Ворсович объявили, что «Динамо» открывает филиал академии в Островце.
- Зайцев работает над продвижением бренда «Динамо» разными способами. Привлекательной обложкой должны быть не только результаты или люди, но и арена. У «Динамо» появится новый стадион на 30 тысяч зрителей. Сама задумка выглядит грандиозно – только посмотрите это видео.