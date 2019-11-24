Миллионер из Бреста изменил футбол в Белоруссии. В новом чемпионе – его задумки и деньги

Шифровался через шейха, а потом заговорил

В 2016 году в «Динамо» вложилась Sohra Overseas – дочерняя компания Sohra Group. На тот момент Александр Зайцев уже несколько лет был резидентом ОАЭ, где зарегистрировал несколько собственных компаний. Одной из них как раз и была Sohra Group – она занималась финансированием грузового транспорта Белоруссии.

Деньги в «Динамо» вложила именно Sohra Overseas с номинальным владельцем шейхом Полем Даэром. Сам Зайцев на тот момент предпочитал оставаться в тени. Вокруг шли разговоры о взаимоотношениях Даэра и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Все это было выгодно Зайцеву – в случае провала он мог избежать удара по репутации.

Даэр даже давал интервью, где рассказывал о причинах покупки «Динамо»: «Я общался с одним из миноритарных владельцев «Манчестер Сити», у которого в Беларуси есть бизнес-интересы, и он порекомендовал обратить внимание на «Динамо-Брест» еще в феврале». Тогда Даэр отметил, что лучше покупать актив на дне рынка и развивать его до нужного уровня.