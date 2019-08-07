Раздеваться при досмотре – ок, русские фанаты – «контингент». Говорит босс РПЛ по безопасности
По матчу «Рубина» и ЦСКА (0:1) выделяются две новости. Чалов забил после классных действий Фернандеса (об этом тут), а «Рубин» обновил рекорд посещаемости стадиона «Центральный» (20791 человек). Не помешало, что фанатам устроили углубленный досмотр. Люди опаздывали на футбол, а их заставляли снимать ботинки.
Мера для Казани не новая. В 2013 году такое уже было.
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин дал интервью «Советскому спорту», где рассказал о несостоявшемся переносе дерби «Спартака» и «Динамо», взаимодействии с МВД и возможном применении силы со стороны стюардов. Важная часть интервью связана с досмотром болельщиков на стадионе «Центральный»:
«Не вижу проблемы в том, что в Казани некоторым болельщикам пришлось разуваться до носков. А когда мы проходим в аэропорту, нас не разувают? Мы должны обеспечить безопасность. Под стельками зачастую проносят порох, различные пиротехнические средства. Если кто-то что-то пронесет, все скажут: «Вот, пронесли, как вы допустили?».
Нарушены права граждан? Пусть лучше всех разувают, зато будет безопасно. Не хотите, чтобы вас разували? Не ходите на стадион. Это происходит выборочно. Не надо раскручивать и обострять эту ситуацию. Я всегда за то, чтобы к болельщикам относились лучшим образом. Главное, чтобы, когда болельщиков просят снять обувь, делали это не хамски.
А чтобы не проносили в трусах, у нас есть специальное помещение, в котором проводится досмотр. По правилам обеспечения безопасности это допустимо. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Так работают все досмотровые службы. Нам нужно, чтобы на стадионе было комфортно и безопасно. В любой ситуации к нам претензии».
Теперь слова Мейтина обсуждают везде.
К странным объяснениям Мейтина все привыкли
- Перед мартовским дерби «Спартака» и «Динамо» тоже был жесткий досмотр. Тогда популярной была фотография болельщика без штанов. Мейтин сказал, что фанат сам предложил раздеться, а фото создало ненужное напряжение среди болельщиков. Мейтин провел проверку и выяснил, что больше таких случаев не было.
- Мейтина ненавидят фанаты «Спартака». Во время того самого матча с «Динамо» им не разрешали пронести на стадион согласованный баннер, а еще слишком углубленно досматривали. Большой рассказ об этом болельщики опубликовали вот тут. Кстати, там же они написали, что раздеваться их все-таки заставляли.
- Когда Мейтина спрашивали, почему на ЧМ-2018 был организован быстрый выход болельщиков с трибун, он ответил фразой о фанатах российских топ-клубов: «Там у нас не было болельщиков ЦСКА, «Спартака», «Локомотива». Была другая обстановка и другой контингент».
- Мейтин ненавидит мат во всем, что связано с футболом. В марте он грозился, что примут серьезные меры, если фанаты не перестанут скандировать нецензурные вещи. Наехал он и на первый выпуск Z+, где тоже был мат. Тогда Мейтин сказал, что клубы обязаны контролировать собственный контент.
- Мейтин всегда был за жесткие наказания для болельщиков по любым нарушениям регламента. Например, он предлагал ужесточить наказания за пиротехнику, потому что иначе ее просто не убрать. Коронная фраза из октября 2016-го: «Чтобы обнаружить всю пиротехнику, людей нужно впускать за два дня до начала матча».
Кто он вообще такой?
В мае 2018-го Мейтин давал большое интервью «Чемпионату». Там много историй про работу в милиции, где Мейтин был 20 лет. Самое важное вот: в 2001 году Мейтин стал первым в российском футболе директором по безопасности. Он три года отработал в «Спартаке», а потом ушел из него вместе с Червиченко.
С работой в лиге Мейтин связан с 2008 года, а еще был вовлечен в подготовку к ЧМ-2018. Все изменения правил безопасности и улучшения работы охранных систем на аренах проходили при его участии.