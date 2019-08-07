Раздеваться при досмотре – ок, русские фанаты – «контингент». Говорит босс РПЛ по безопасности

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин дал интервью «Советскому спорту», где рассказал о несостоявшемся переносе дерби «Спартака» и «Динамо», взаимодействии с МВД и возможном применении силы со стороны стюардов. Важная часть интервью связана с досмотром болельщиков на стадионе «Центральный»:

«Не вижу проблемы в том, что в Казани некоторым болельщикам пришлось разуваться до носков. А когда мы проходим в аэропорту, нас не разувают? Мы должны обеспечить безопасность. Под стельками зачастую проносят порох, различные пиротехнические средства. Если кто-то что-то пронесет, все скажут: «Вот, пронесли, как вы допустили?».

Нарушены права граждан? Пусть лучше всех разувают, зато будет безопасно. Не хотите, чтобы вас разували? Не ходите на стадион. Это происходит выборочно. Не надо раскручивать и обострять эту ситуацию. Я всегда за то, чтобы к болельщикам относились лучшим образом. Главное, чтобы, когда болельщиков просят снять обувь, делали это не хамски.

А чтобы не проносили в трусах, у нас есть специальное помещение, в котором проводится досмотр. По правилам обеспечения безопасности это допустимо. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Так работают все досмотровые службы. Нам нужно, чтобы на стадионе было комфортно и безопасно. В любой ситуации к нам претензии».

Теперь слова Мейтина обсуждают везде.