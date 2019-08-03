«Урал» и «Ростов» выдали шоу: Еременко – топ, у Чистякова дикие цифры, а Бавин – лучший джокер РПЛ

«Ростов» и «Урал» – самые зрелищные команды на старте чемпионата. Перед матчем ростовчане были самой забивающей командой лиги (7 голов), «Урал» отставал всего на один мяч.

Оба клуба играют в атакующий футбол, с минимальным количеством передач на своей половине поля. Забивая, не садятся в глухую оборону. И атакуют большим количеством футболистов.

Поэтому неудивительно, что их очный матч получился зрелищным. Команды практически не застревали в центре, активно прессинговали и быстро доставляли мячи в финальные трети поля. Итог – куча ударов, голевых ситуаций и финальный счет 2:2.