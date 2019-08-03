РПЛ
Роман Еременко
Эрик Бикфалви
Эльдор Шомуродов
Дмитрий Чистяков
Ростов
Урал
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#РПЛ #Ростов #Эльдор Шомуродов #Эрик Бикфалви #Дмитрий Чистяков #Роман Еременко #Урал

«Урал» и «Ростов» выдали шоу: Еременко – топ, у Чистякова дикие цифры, а Бавин – лучший джокер РПЛ

03 августа 2019, 18:00
Валера Полевиков

«Ростов» и «Урал» –  самые зрелищные команды на старте чемпионата. Перед матчем ростовчане были самой забивающей командой лиги (7 голов), «Урал» отставал всего на один мяч.

Оба клуба играют в атакующий футбол, с минимальным количеством передач на своей половине поля. Забивая, не садятся в глухую оборону. И атакуют большим количеством футболистов.

Поэтому неудивительно, что их очный матч получился зрелищным. Команды практически не застревали в центре, активно прессинговали и быстро доставляли мячи в финальные трети поля. Итог – куча ударов, голевых ситуаций и финальный счет 2:2.

Чтобы глубже погрузиться в контекст игры, мы выделили пять важных моментов:

1. Лучшим игроком признан Эрик Бикфалви. Мы не согласны. Роман Еременко сыграл лучше Эрика.

Еременко принимал участие в большинстве атак «Урала». Роман регулировал темп и принимал важнейшие решения с мячом. Еременко отдал пять пасов под удар (больше всех на поле) и сделал семь навесов (тоже). Итог: предголевой пас в первом голе, который разрезал всю оборону «Урала»; и голевая передача на Кьяртанссона – во втором.

Бикфалви не отметился голевыми действиями и отдал всего два паса под удар. Зато нанес пять ударов по воротам (только один попал в створ).

2. Бавин здорово выходит на замены. Полузащитник «Урала» не только укрепляет фланг команды, постоянно отрабатывая в обороне, но и приносит пользу в атаке. В трех из четырех игр, выходя на замену, Бавин совершает голевое действие. Против «Уфы» и «Ахмата» забивал голы, против «Ростова» – отдал голевую передачу.

3. Шомуродов мощно прибавил в новом сезоне.

В первую очередь впечатляют его действия без мяча – сегодня неоднократно опускался к линии полузащиты и отрабатывал (совершил два отбора – столько же, сколько у Сигурдссона и Чистякова вместе взятых).

Во вторую – открываниями и движением в чужой штрафной. Гол «Уралу» – иллюстрация: в то время, когда все игроки в штрафной замерли, Шомуродов был в движении и забил.

И в-третьих, результативностью: в этом сезоне у Эльдора три гола в четырех матчах. В прошлом сезоне Шомуродов тоже забил три гола. Но только в 26 играх.

4. В этом сезоне «Ростов» пропустил семь мячей. В четырех из них, так или иначе, виноват был Евгений Чернов.

• Против «Спартака» Чернов сбил Бакаева в штрафной – пенальти, гол.

• Второй мяч забивал Джикия, нанося удар головой именно из-под Чернова.

• С «Арсеналом» при подаче углового Чернов не успел накрыть Луценко – гол.

• Сегодня в моменте с первым голом Чернов долго пятился, не вступая в отбор, и будто ждал, пока Димитров подаст. Ну, Димитров и подал. В штрафной ошибся и Чистяков, но результат тот же – пропущенный гол.

5. Да, Чистяков не сумел накрыть Панюкова в моменте с первым голом. Зато во всех остальных моментах сыграл без ошибок. И выдал феноменальную статистику.

У Чистякова 17 выигранных верховых единоборств за матч. Остальные защитники «Ростова» выиграли всего по два. Весь «Урал» – 15.

Прямо сейчас у Дмитрия 42 выигранных верховых единоборства в РПЛ. У ближайших преследователей Шунича 24, Игбуна – 22 . Пока в этом сезоне никто не выигрывал столько единоборств за матч.

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