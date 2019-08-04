Теперь с ОМОНом дерутся фанаты «Зенита». Говорят, причина в заборе

Недавно был скандал после матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» – в Ростове-на-Дону фанатам «Спартака» сильно досталось от ОМОНа. После того как в интернете появилось видео, на котором ОМОН врезается в толпу болельщиков, было принято решение о наказании «Ростова» – штрафом на 650 тысяч рублей за это нападение и условной дисквалификации стадиона на два матча.

Инцидент был не очень привычным для нашего футбола – в последнее время подобное происходит крайне редко. Тем удивительнее, что всего через пару недель ситуация повторилась в Санкт-Петербурге.

В чем причина – версия Дмитрия Зимина, журналист «Спорт день за днем». На видео, которое он прилагает, может присутствовать мат.