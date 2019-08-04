Теперь с ОМОНом дерутся фанаты «Зенита». Говорят, причина в заборе
Недавно был скандал после матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» – в Ростове-на-Дону фанатам «Спартака» сильно досталось от ОМОНа. После того как в интернете появилось видео, на котором ОМОН врезается в толпу болельщиков, было принято решение о наказании «Ростова» – штрафом на 650 тысяч рублей за это нападение и условной дисквалификации стадиона на два матча.
Инцидент был не очень привычным для нашего футбола – в последнее время подобное происходит крайне редко. Тем удивительнее, что всего через пару недель ситуация повторилась в Санкт-Петербурге.
В чем причина – версия Дмитрия Зимина, журналист «Спорт день за днем». На видео, которое он прилагает, может присутствовать мат.
На другом видео видно как начался конфликт – скорее всего, это произошло после того как болельщик и сотрудник ОМОНа обменялись репликами.
«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем.
Футбольный клуб «Зенит» сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», – так отреагировали в клубе.
Конфликт с ОМОНом перед игрой с «Краснодаром» у фанатов «Зенита» был не единственным. На матче первого тура против «Тамбова» они пытались отбить у правоохранительных органов задержанных за агрессивное поведение болельщиков. На видео может присутствовать мат.