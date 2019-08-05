Важные мелочи 4 тура РПЛ: 20 гостевых матчей без побед у «Уфы», битва юниоров у «Рубина» и ЦСКА
Эйфория от первых туров РПЛ, кажется, заканчивается. Много голов, классные пиар-ходы и громкие трансферные истории – с каждым туром всего этого становится меньше. Но в самих матчах – все еще куча интересных деталей.
«Урал» 2:2 «Ростов»: 18 верховых Чистякова
Если вы еще не понимаете, почему Чистякова так хотят купить топ-клубы РПЛ, то вот вам простая статистика: в матче с «Уралом» он выиграл 18 верховых единоборств.
Много это или мало? За одну игру Чистяков выигрывает в среднем 12 единоборств – это лучший показатель в РПЛ. На втором месте – Шуньич из «Динамо», но у него только 8,5.
«Крылья Советов» 1:2 «Локомотив»: неоднозначный матч Карпова
24-летний Карпов – воспитанник «Зенита», и в этом году он проводит первый полный сезон в РПЛ в составе «Крыльев». В матче с «Локомотивом» его игра вызывает самые смешанные и противоречивые эмоции.
- Спас команду, выбив мяч с линии. Вдобавок – 5 отборов и 2 перехвата.
- Дал легко забить Крыховяку победный гол, да и в первом мог сыграть явно лучше.
«Спартак» 0:0 «Динамо»: Панченко бил так же часто, как весь «Спартак»
Мы немного порадовались первым турам РПЛ с кучей голов, но теперь привыкаем обратно. В матче «Спартака» и «Динамо» – 0 голов, хотя Панченко очень старался (а «Спартак» не очень).
За весь матч Кирилл пробил 12 раз по воротам соперника – столько же, сколько весь «Спартак».
«Зенит» 1:1 «Краснодар»: вспоминаем про Сутормина
После громкого перехода из «Рубина» про Алексея Сутормина почти ничего не слышно. Он выходил (уже в трех матчах) на поле, но пока без забитых голов и передач.
Но пока повода переживать нет: по статистическим показателям Алексей не уступает партнерам. Например, точность передач: в матче с «Краснодаром» она у него была самой высокой – 82%.
«Тамбов» 0:1 «Арсенал»: опять минимальная победа для Тулы
За последние 16 матчей «Арсенал» только два раза побеждал с комфортным преимуществом – забив как минимум на два мяча больше, чем оппонент.
Но здесь интереснее, что это были за команды – «Спартак» и «Локомотив». Причем если «Локо» «Арсенал» забил два безответных, то «Спартаку» – сразу три.
«Рубин» 0:1 ЦСКА: кто кого моложе?
«Рубин» и ЦСКА – одни из самых молодых команд в чемпионате. Нам было интересно, кто выставит на матч состав с меньшим средним возрастом.
Как и в матче, победил ЦСКА, и тоже с разницей в единицу. «Рубину» в среднем 24 года, а ЦСКА – 23.
«Сочи» 0:0 «Уфа»: «Уфа» не выигрывает в гостях 20 (!) матчей РПЛ подряд
Последний раз уфимцы смогли обыграть кого-то на выезде полтора года назад: тогда со счетом 0:1 проиграл «Краснодар». Весь прошлый сезон команда ни разу не набирала 3 очка на выезде, и пока что продолжает традицию.
«Ахмат» 2:1 «Оренбург»: «Оренбург» плох, но только не Деспотович
Этот чемпионат «Оренбург» начал с четырех поражений – ужасный старт, если ты хочешь сохранить место в РПЛ. Тем удивительнее, что даже в таких ситуациях в клубе есть кому зажечь.
Деспотович забил два из трех голов «Оренбурга» в сезоне, а в этом матче отличился особенно ярко – забил через себя.