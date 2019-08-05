Важные мелочи 4 тура РПЛ: 20 гостевых матчей без побед у «Уфы», битва юниоров у «Рубина» и ЦСКА

«Урал» 2:2 «Ростов»: 18 верховых Чистякова

Если вы еще не понимаете, почему Чистякова так хотят купить топ-клубы РПЛ, то вот вам простая статистика: в матче с «Уралом» он выиграл 18 верховых единоборств.

Много это или мало? За одну игру Чистяков выигрывает в среднем 12 единоборств – это лучший показатель в РПЛ. На втором месте – Шуньич из «Динамо», но у него только 8,5.