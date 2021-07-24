Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Китай выиграл третье золото на Олимпиаде-2020 – в фехтовании на шпагах. Россиянка проиграла поединок за бронзу

2 часа назад

В финальном поединке китаянка Сунь Ивэнь победила румынку Ану Марию Попеску со счетом 11:10. Бронза досталась эстонке Катрине Лехис, которая обыграла россиянку Айзанат Муртазаеву.

Сенсационная шпажистка из России – с четвертым местом Олимпиады. В 19 лет победила топов, хотя идет 258-й в общем рейтинге

Тройка лучших:

1. 🇨🇳 Сунь Ивэнь.

2. 🇷🇴 Ана Мариа Попеску.

3. 🇪🇪 Катрина Лехис.

Китай выиграл третью золотую медаль на Олимпиаде-2020 и лидирует в общем зачете:

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Источник:
Гол.ру
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