Олимпиада-2020
Китай выиграл третье золото на Олимпиаде-2020 – в фехтовании на шпагах. Россиянка проиграла поединок за бронзу
2 часа назад
В финальном поединке китаянка Сунь Ивэнь победила румынку Ану Марию Попеску со счетом 11:10. Бронза досталась эстонке Катрине Лехис, которая обыграла россиянку Айзанат Муртазаеву.
Сенсационная шпажистка из России – с четвертым местом Олимпиады. В 19 лет победила топов, хотя идет 258-й в общем рейтинге
Тройка лучших:
1. 🇨🇳 Сунь Ивэнь.
2. 🇷🇴 Ана Мариа Попеску.
3. 🇪🇪 Катрина Лехис.
Китай выиграл третью золотую медаль на Олимпиаде-2020 и лидирует в общем зачете:
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