Китайская тяжелоатлетка выиграла золото и установила три олимпийских рекорда. Россиянка стала последней в квалификации

На Олимпиаде-2020 в весе до 49 кг китаянка Хоу Чжихуэй установила три олимпийских рекорда: сделала толчок на 116 кг, рывок – на 94 кг, общая сумма – 210 кг.

Второе место заняла Чану Сайхом Мирабай (Индия), третьей стала Винди Айса (Индонезия). Россиянка Кристина Соболь стала последней в квалификации, не взяв вес в 80 кг.