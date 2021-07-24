Олимпиада-2020
Китайская тяжелоатлетка выиграла золото и установила три олимпийских рекорда. Россиянка стала последней в квалификации
час назад
На Олимпиаде-2020 в весе до 49 кг китаянка Хоу Чжихуэй установила три олимпийских рекорда: сделала толчок на 116 кг, рывок – на 94 кг, общая сумма – 210 кг.
Второе место заняла Чану Сайхом Мирабай (Индия), третьей стала Винди Айса (Индонезия). Россиянка Кристина Соболь стала последней в квалификации, не взяв вес в 80 кг.
- В 2018 году Хоу Чжихуэй стала чемпионкой мира, в 2019-м – выиграла чемпионат Азии.
- Китай выиграл вторую золотую медаль на Олимпиаде-2020. Первая была в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
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