Россия выиграла первую медаль на Олимпиаде-2020 – серебро в стрельбе

Ее выиграла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Галашина лидировала перед последним выстрелом, но пропустила китаянку Ян Цянь, которая первой среди всех спортсменов выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2020.

Тройка лучших:

1. 🇨🇳 Ян Цянь (Китай) – 251,8 (олимпийский рекорд).

2. 🇷🇺 Анастасия Галашина (Россия) – 251,1.

3. 🇨🇭 Нина Кристен (Швейцария) – 230,6.

Россиянка Юлия Каримова стала 13-й в квалификации и не вышла в финальную часть.

Галашина прокомментировала выступление на Олимпиаде-2020: «У меня смешанные чувства, радость и горечь. Но в целом я счастлива. В последнем выстреле я допустила ошибку. Ничего серьезного. Это будет мне уроком на будущее. Я слишком сильно занервничала, затянула выстрел. Мои мысли были не там, где нужно. Я потеряла концентрацию. Объяснение очень простое».