🇷🇺🥈 Российская рапиристка Дериглазова выиграла серебро на Олимпиаде-2020. Она взяла медаль на третьих Олимпийских играх подряд

На Олимпидае-2020 в финальном поединке по фехтованию на рапире Инна Дериглазова встретилась с американкой Ли Кифер и проиграла со счетом 13:15. Спортсменки вышли на финал под «Имперский марш» из «Звездных войнов».

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Дериглазова выиграла медаль на третьей Олимпиаде подряд: в 2012 году в Лондоне было серебро в командной рапире, в 2016-м в Рио-де-Жанейро – золото в рапире.

Дериглазова – шестикратная чемпионка мира. На ЧМ-2019 она побеждала в одиночных и командных соревнованиях.

В полуфинале Дериглазова победила итальянку Аличе Вольпи – 15:10. В поединке за третье место та проиграла другой россиянке – Ларисе Коробейниковой, которая выиграла бронзу.

Подиум:

1. 🇺🇸 Ли Кифер.

2. 🇷🇺 Инна Дериглазова.

3. 🇷🇺 Лариса Коробейникова.