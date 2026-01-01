Айзанат Муртазаева

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Олимпиада 2020
Российская шпажистка проиграла поединок за третье место на Олимпиаде-2020
#Айзанат Муртазаева
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Сенсационная шпажистка из России – с четвертым местом Олимпиады. В 19 лет победила топов, хотя идет 258-й в общем рейтинге
#Айзанат Муртазаева
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