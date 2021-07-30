🥈🇷🇺 Россия взяла серебро в фехтовании. В финале шпажисты проиграли Японии

Мужская сборная России в финале фехтования на шпаге проиграла Японии 36:45 и взяла серебряные медали.

В составе России выступали Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков

Для России это пятая медаль в фехтовании:

🥇 Командные соревнования на рапире.

🥈🥉 Индивидуальное фехтование на рапире: Дериглазова взяла серебро, Коробейникова – бронзу.

🥇🥈Индивидульаное фехтование на шпаге: София Позднякова взяла золото, Софья Веклиая – серебро.