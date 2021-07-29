Рапиристки России после победы над США хором процитировали строчку из стиха. Считается, что это Омар Хайям

Женская сборная России по фехтованию на рапирах сначала прошла в четвертьфинале Египет, а в очень упорном полуфинале одолела команду США. Финал – против Франции.

По правилам командных соревнования проводятся девять поединков – по три фехтовальщицы с обеих сторон выходят на бои друг с другом. На каждый поединок – по три минуты, 45 очков – победа.

Дериглазова начала с 5-1 над Росс. Загидуллина уступила Кифер, общий счет стал 9-10. Еще чуть-чуть наши проиграли после боя Коробейниковой и Дубрович – 13-15. Мартьянова проиграла Росс, отставание начало расти – 14-20. Дериглазова красиво сократила в поединке с Дубрович – 22-24. Коробейникова уступила Кифер, 26-30. Мартьянова подсократила против Дубрович, 31-33. Коробейникова совершила мощный камбэк, выиграв у Росс – стало 39-36. А Дериглазова довела до победы – 45-42.

По завершении поединков наши построились перед американками и прокричали хором: «Кто понял жизнь, тот не спешит!» Вот как объяснила Аделина Загидуллина:

«Этот девиз – наша общая идея. Мы уже давно его придумали, даже не помним, кто первой предложил. Это произошло, когда мы строили тактику в командных соревнованиях. Он к тому, что в фехтовании, особенно в командных соревнованиях, торопиться не надо».