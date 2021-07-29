Олимпиада-2020
фехтование
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#Олимпиада-2020 #фехтование

Рапиристки России после победы над США хором процитировали строчку из стиха. Считается, что это Омар Хайям

44 минуты назад

XinHua / Global Look Press

Женская сборная России по фехтованию на рапирах сначала прошла в четвертьфинале Египет, а в очень упорном полуфинале одолела команду США. Финал – против Франции.

По правилам командных соревнования проводятся девять поединков – по три фехтовальщицы с обеих сторон выходят на бои друг с другом. На каждый поединок – по три минуты, 45 очков – победа.

  1. Дериглазова начала с 5-1 над Росс.
  2. Загидуллина уступила Кифер, общий счет стал 9-10.
  3. Еще чуть-чуть наши проиграли после боя Коробейниковой и Дубрович – 13-15.
  4. Мартьянова проиграла Росс, отставание начало расти – 14-20.
  5. Дериглазова красиво сократила в поединке с Дубрович – 22-24.
  6. Коробейникова уступила Кифер, 26-30.
  7. Мартьянова подсократила против Дубрович, 31-33.
  8. Коробейникова совершила мощный камбэк, выиграв у Росс – стало 39-36.
  9. А Дериглазова довела до победы – 45-42.

По завершении поединков наши построились перед американками и прокричали хором: «Кто понял жизнь, тот не спешит!» Вот как объяснила Аделина Загидуллина:

«Этот девиз – наша общая идея. Мы уже давно его придумали, даже не помним, кто первой предложил. Это произошло, когда мы строили тактику в командных соревнованиях. Он к тому, что в фехтовании, особенно в командных соревнованиях, торопиться не надо».

Считается, что эта часть стиха принадлежит известному поэту, ученому и философу Омару Хайяму. При жизни Хайям писал рубаи – четверостишия, где делился мыслями о жизни и человеке. Существуют и сомнения, что часть их действительно принадлежит Хайяму. Вычислить точное их количество – невозможно.

  • Кто понял жизнь тот больше не спешит,
    Смакует каждый миг и наблюдает,
    Как спит ребенок, молится старик,
    Как дождь идет и как снежинки тают.
    В обыкновенном видит красоту,
    В запутанном простейшее решенье,
    Он знает, как осуществить мечту,
    Он любит жизнь и верит в воскресенье,
    Он понял то, что счастье не в деньгах,
    И их количество от горя не спасет,
    Но кто живет с синицею в руках,
    Свою жар-птицу точно не найдет
    Кто понял жизнь, тот понял суть вещей,
    Что совершенней жизни только смерть,
    Что знать, не удивляясь, пострашней,
    Чем что-нибудь не знать и не уметь.

Тетрадь со стихами Хайяма по случайности досталась поэту Эдварду Фитцжеральду, который родился через 700 лет после смерти Хайяма. Он перевел рубаи на латынь, а затем на английский язык. Так стихи Хайяма стали известны.

Рубайат Омара Хайяма

Imagestate / Global Look Press

Сомнения возникают по многим поводам:

  • Вопрос – писал ли Хайям вот такие длинные стихи, а не только рубаи? Если нет, тогда эти строки принадлежат другому автору.
  • В один момент авторство Хайяма приписывалось аж 5000 стихов. Какие именно из них принадлежат ему?
  • Точно ли часть принадлежала ему, учитывая, что в некоторых воспеваются алкоголизм, разврат и богохульничество, хотя считается, что Хайям был богобоязненным человеком.
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