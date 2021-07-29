Олимпиада-2020
академическая гребля
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🥈🇷🇺 Впервые за 17 лет у России – медаль в академической гребле на Олимпиаде. Серебро взяли Степанова и Орябинская
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В академической гребле в двойках на Олимпиаде-2020 вторыми стали Василиса Степанова и Елена Орябинская.
Они проиграли только команде Новой Зеландии.
Последний раз Россия брала медаль в этом виде спорта на Олимпиаде-2004 в Афинах. Тогда золото взяла мужская парная четверка.
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