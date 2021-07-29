🥈🇷🇺 Впервые за 17 лет у России – медаль в академической гребле на Олимпиаде. Серебро взяли Степанова и Орябинская

В академической гребле в двойках на Олимпиаде-2020 вторыми стали Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Они проиграли только команде Новой Зеландии.

Последний раз Россия брала медаль в этом виде спорта на Олимпиаде-2004 в Афинах. Тогда золото взяла мужская парная четверка.