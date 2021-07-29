Американская гребчиха пожаловалась на серебро россиянок: «Противное чувство – видеть команду, которой здесь не должно быть»
Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место на Олимпиаде-2020 в соревнованиях по академической гребле в двойках. Выиграла команда Новой Зеландии.
Американская гребчиха Меган Калмо не пробилась в финал со своей сборной. И высказалась в твиттере по окончании гонки:
«Противное чувство – видеть команду, которая здесь быть не должна, но уходит с серебряной медалью. Разочарована и сочувствую остальным участникам финала. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную», – написала Калмо.
По-видимому, Калмо намекнула на бан ВАДА, из-за которого Россия выступает на соревнованиях без гимна и флага.
Россия выиграла медаль Олимпиады в гребле впервые с 2004 года, когда золото в парных четверках завоевала мужская команда.