Олимпиада-2020
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Елена Орябинская
академическая гребля
#Олимпиада-2020 #Василиса Степанова #Елена Орябинская #академическая гребля
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Американская гребчиха пожаловалась на серебро россиянок: «Противное чувство – видеть команду, которой здесь не должно быть»

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Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место на Олимпиаде-2020 в соревнованиях по академической гребле в двойках. Выиграла команда Новой Зеландии.

Американская гребчиха Меган Калмо не пробилась в финал со своей сборной. И высказалась в твиттере по окончании гонки:

«Противное чувство – видеть команду, которая здесь быть не должна, но уходит с серебряной медалью. Разочарована и сочувствую остальным участникам финала. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную», – написала Калмо.

По-видимому, Калмо намекнула на бан ВАДА, из-за которого Россия выступает на соревнованиях без гимна и флага.

Россия выиграла медаль Олимпиады в гребле впервые с 2004 года, когда золото в парных четверках завоевала мужская команда.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер Меган Калмо
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