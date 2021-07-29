«Извините меня, я у ваших ног». Даже Губерниев не ждал олимпийской медали в гребле, которая пришла впервые за 17 лет

В этом виде спорта наши не брали медалей с Олимпиады-2004, которая проходила в Афинах.

ОИ-2004: золото в парных четверках у мужчин.

ОИ-2008: без медалей.

ОИ-2012: без медалей.

ОИ-2016: без медалей.

Сейчас тоже не было больших ожиданий.

«Если финальный этап подготовки удастся пройти без сбоев, то некоторые наши экипажи способны биться за выход в финал и медали Игр в дальнейшем», – аккуратно прогнозировал в мае президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Шансы сильно уменьшились после снятия с Олимпиады гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, которые сдали положительные допинг-пробы. Так Федерация гребного спорта сняла с соревнований парную четверку.

«В плане у нас стоят две медали: серебряная и бронзовая. В целом, на это и будем рассчитывать», – так говорил Свирин уже после всех новостей о Моргачеве и Сорине. И все же: «Сказать точно о том, кто может завоевать медали, сложно, кроме того, что от Ани [Пракатень] ждем хорошего выступления».