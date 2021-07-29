«Извините меня, я у ваших ног». Даже Губерниев не ждал олимпийской медали в гребле, которая пришла впервые за 17 лет
Василиса Степанова и Елена Орябинская стали серебряными призерами Олимпиады-2020 по академической гребле в двойках. Впереди – только команда Новая Зеландии.
В этом виде спорта наши не брали медалей с Олимпиады-2004, которая проходила в Афинах.
- ОИ-2004: золото в парных четверках у мужчин.
- ОИ-2008: без медалей.
- ОИ-2012: без медалей.
- ОИ-2016: без медалей.
Сейчас тоже не было больших ожиданий.
«Если финальный этап подготовки удастся пройти без сбоев, то некоторые наши экипажи способны биться за выход в финал и медали Игр в дальнейшем», – аккуратно прогнозировал в мае президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
Шансы сильно уменьшились после снятия с Олимпиады гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, которые сдали положительные допинг-пробы. Так Федерация гребного спорта сняла с соревнований парную четверку.
«В плане у нас стоят две медали: серебряная и бронзовая. В целом, на это и будем рассчитывать», – так говорил Свирин уже после всех новостей о Моргачеве и Сорине. И все же: «Сказать точно о том, кто может завоевать медали, сложно, кроме того, что от Ани [Пракатень] ждем хорошего выступления».
Больше всего помимо спортсменов успеха ждал телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он – мастер спорта по академической гребле и вообще рассчитывал выиграть Олимпиаду-1996. Зато прокомментировал золотую гонку мужчин в 2004-м: «Золото Игр у меня и так есть. Я считаю, и ребята не дадут соврать, что 22 августа 2004 года в Афинах мы гребли впятером. Это был самый яркий репортаж в моей карьере. Не могу его пересматривать — только включаю и начинаю рыдать».
Сейчас Губерниев в восторге: «Это историческое достижение России! Проиграть новозеландкам, которые плывут по мировому рекорду, и обыграть всех остальных – это просто невероятный успех! Девчонки, вы просто молодцы. В такой конкуренции – серебро! Степанова, Орябинская, девоньки – честно, не ожидал. Извините меня, я у ваших ног».
Орябинская счастлива: «Трудно поверить в это, осознать! Мы очень рады! На Олимпийских играх все очень сильные, и все экипажи со старта идут с максимальной скоростью. Мы тоже шли максимально, просто в какой-то момент поняли, что у нас еще очень много сил и надо выложиться полностью. Чуть-чуть до золота не достали, но мы выложились сегодня по полной».
За несколько дней до старта напророчил медаль спортсменкам Андрей Костыгов – отец и тренер Степановой: «Верю, что будет медаль. Верю, что будет достойное выступление. И думаю, девчонки смогут это сделать. У них есть на это эмоции, силы и желание».