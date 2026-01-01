Елена Орябинская

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Олимпиада 2020
Американская гребчиха пожаловалась на серебро россиянок: «Противное чувство – видеть команду, которой здесь не должно быть»
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«Извините меня, я у ваших ног». Даже Губерниев не ждал олимпийской медали в гребле, которая пришла впервые за 17 лет
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