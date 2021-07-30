Британский пловец после победы Рылова сказал о «допинг-программе». ОКР ответил заявлением о «старой шарманке»

Евгений Рылов выиграл заплыв на дистанции 200 м на спине и взял золотую медаль в Токио. Вторым стал 🇺🇸 Райан Мерфи, третьим 🇬🇧 Люк Гринбанк.

После заплыва Гринбанк высказался о возможном употреблении допинга спортсменами. Цитата по The Washington Post:

«Жаль, что существует поддерживаемая государством допинг-программа».

В своем комментарии он не упомянул Россию или Рылова, но журналисты связали это заявление именно с российским допинг-скандалом.

В ответ Олимпийский комитет России выпустил заявление: «Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку англоязычной пропаганды, источая вербальный пот на токийской жаре – устами обиженных поражениями спортсменов».

Гринбанк – не единственный пловец, высказавшийся о допинге после заплыва. Мерфи, приплывший вторым, назвал «огромной психологической нагрузкой» участие в «вероятно, нечистой гонке».

Мерфи в своем комментарии тоже не назвал имен спортсменов, которых он подозревает в допинге.

А после своего заявления пояснил, что речь идет о допинге в плавании вообще.

«Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания должна быть более прозрачной. Я не подозреваю Евгения [Рылова]».

Рылов сказал, что «всегда был за чистую конкуренцию». Он отказался комментировать слова Мерфи и сказал, что тот его ни в чем не обвинял.

Россия из-за допинговых санкций выступает в Токио без гимна и флага. Вместо них используют фрагмент из концерта Чайковского и эмблему Олимпийского комитета России.