🥇🇷🇺 Пловец Евгений Рылов взял второе золото на Олимпиаде-2020. Он установил олимпийский рекорд

Результаты мужского заплыва на 200 метров на спине:

🥇🇷🇺 Евгений Рылов – 1:53.27 (олимпийский рекорд)

🥈🇺🇸 Райан Мерфи – 1.54:15

🥉🇬🇧 Люк Гринбак – 1.54:72

На дистанции 200 метров брасом в женском финале выступала 16-летняя Евгения Чикунова. Ей не хватило 0,04 секунды, чтобы взять бронзовую медаль. Чикунова дважды становилась четвертой на Олимпиаде-2020.

Рылов уже выигрывал золото на Олимпиаде-2020. Тогда он победил на стометровке, где опередил Климента Колесникова. В эстафете 4х200 Рылов занял второе место в составе сборной России.

Еще Рылов выступал на Олимпиаде-2016, где брал бронзовую медаль. Ему 24 года. В Токио МОК запрещал Рылову выходить на награждение в маске с кошкой. Потому что она не считается частью официальной формы ОКР.