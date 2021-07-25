Как быстро различать все стили плавания и ориентироваться в них
Олимпиада-2020 уже стартовала, и плавание – часть ее программы. Подробный гайд с главными датами и героями мы представили здесь:
Плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
А теперь расскажем, как различать стили плаваниям и в чем их особенности.
Баттерфляй
Возник в 1935 году – изначально он считался разновидностью брасса, но чуть позже закрепился как самостоятельный стиль.
Его особенности:
- Спортсмен плывет на груди.
- Пловец делает одновременный гребок двумя руками.
- После этого его корпус приподнимается – тазом и ногами пловец делает волнообразные движения.
- В зависимости от самочувствия спортсмен делает вдох либо на каждый гребок, либо через один раз.
- Поворот выполняется после касания двумя руками о борт одновременно. После этого пловец отталкивается от борта и делает выход под водой.
- Старт заплыва начинается с тумбы.
Иногда баттерфляй называют дельфином.
Вот пример баттерфляя:
Спина
Нет точных данных, кто именно придумал плавание на спине. Первым известным чемпионом в этом стиле был американец Гарри Хебнер, который выиграл золото Олимпиады в Стокгольме в 2012 году.
Особенности спины:
- Спортсмен плывет, лежа на груди.
- Руки совершают мельницеобразное движение.
- Ноги движутся ножницами – спортсмен попеременно опускает их вверх и вниз каждую.
- Поворот выполняется следующим образом: за 5 метров пловец видит знак для разворота на грудь. Дальше он переворачивается, делает не больше двух гребков (если больше – дисквалификация), выполняет кувырок перед бортом и отталкивается от него. Выход после поворота выполняется плаванием под водой, совершая волнообразные движение тазом и ногами.
- Старт заплыва идет из воды.
Как правильно плавать на спине:
Брасс
Первый стиль плавания. Долгое время он был самым быстрым стилем – до того, как спортсмены придумали кроль и баттерфляй. Главные особенности брасса:
- С французского переводится как «рука».
- Спортсмен плывет на груди.
- Движения рук и ног симметричны. Со стороны напоминают движения конечностей лягушки.
- Старт заплыва – с тумбы.
- Поворот выполняется после касания двумя руками о борт одновременно. После этого пловец отталкивается от борта и делает выход под водой.
Как правильно плавать брассом:
Вольный стиль = часто кроль
Самый быстрый стиль плавания. Часто называют зеркальным отображением спины:
- Мельницеобразные движение руками.
- Спортсмен поочередно поднимает и опускает каждую ногу для ударов.
- Только плывет он на груди.
- Старт заплыва – с тумбы.
- Поворот скоростной. То есть пловец перед бортом делает кувырок и отталкивается ногами – после этого делает выход.
Вольный стиль подразумевает для пловца свободный выбор стиля на заплыв. Но спортсмены всегда плывут кролем.
Техника плавания кролем:
Бонус – комплексное плавание
Часто комплексное плавание (или просто комплекс) используется в командных эстафетах, но бывают пловцы, специализирующиеся на комплексе. Это подразумевает объединение всех стилей в определенном порядке:
1. Баттерфляй.
2. Спина.
3. Брасс.
4. Кроль.
Заплыв начинается с тумбы. С баттерфляя на спину выполняется поворот касанием и разворотом корпуса. Со спины на брасс – двумя способами: либо касанием о борт и разворотом корпуса, либо кувырком назад и отталкиванием ногами от борта. С брасса на кроль – только касанием и разворотом корпуса.
Баттерфляем круто плавал Женя Коротышкин.