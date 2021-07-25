Как быстро различать все стили плавания и ориентироваться в них

Олимпиада-2020 уже стартовала, и плавание – часть ее программы. Подробный гайд с главными датами и героями мы представили здесь:

Плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

А теперь расскажем, как различать стили плаваниям и в чем их особенности.

Баттерфляй

Возник в 1935 году – изначально он считался разновидностью брасса, но чуть позже закрепился как самостоятельный стиль.

Его особенности:

Спортсмен плывет на груди.

Пловец делает одновременный гребок двумя руками.

После этого его корпус приподнимается – тазом и ногами пловец делает волнообразные движения.

В зависимости от самочувствия спортсмен делает вдох либо на каждый гребок, либо через один раз.

Поворот выполняется после касания двумя руками о борт одновременно. После этого пловец отталкивается от борта и делает выход под водой.

Старт заплыва начинается с тумбы.

Иногда баттерфляй называют дельфином.