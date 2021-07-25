Плавание
Олимпиада-2020
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#Плавание #Олимпиада-2020

Как быстро различать все стили плавания и ориентироваться в них

час назад

Олимпиада-2020 уже стартовала, и плавание – часть ее программы. Подробный гайд с главными датами и героями мы представили здесь:

Плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

А теперь расскажем, как различать стили плаваниям и в чем их особенности.

Баттерфляй

Возник в 1935 году – изначально он считался разновидностью брасса, но чуть позже закрепился как самостоятельный стиль.

Его особенности:

  • Спортсмен плывет на груди.
  • Пловец делает одновременный гребок двумя руками.
  • После этого его корпус приподнимается – тазом и ногами пловец делает волнообразные движения.
  • В зависимости от самочувствия спортсмен делает вдох либо на каждый гребок, либо через один раз.
  • Поворот выполняется после касания двумя руками о борт одновременно. После этого пловец отталкивается от борта и делает выход под водой.
  • Старт заплыва начинается с тумбы.

Иногда баттерфляй называют дельфином.

Движение руками во время заплыва баттерфляем.

На этой фотографии видно, как спортсмены совершают волнообразные движения ногами.

Вот пример баттерфляя:

Спина

Нет точных данных, кто именно придумал плавание на спине. Первым известным чемпионом в этом стиле был американец Гарри Хебнер, который выиграл золото Олимпиады в Стокгольме в 2012 году.

Особенности спины:

  • Спортсмен плывет, лежа на груди.
  • Руки совершают мельницеобразное движение.
  • Ноги движутся ножницами – спортсмен попеременно опускает их вверх и вниз каждую.
  • Поворот выполняется следующим образом: за 5 метров пловец видит знак для разворота на грудь. Дальше он переворачивается, делает не больше двух гребков (если больше – дисквалификация), выполняет кувырок перед бортом и отталкивается от него. Выход после поворота выполняется плаванием под водой, совершая волнообразные движение тазом и ногами.
  • Старт заплыва идет из воды.

Старт со спины.

Движение руками, когда спортсмен плывет на спине.

Как правильно плавать на спине:

Брасс

Первый стиль плавания. Долгое время он был самым быстрым стилем – до того, как спортсмены придумали кроль и баттерфляй. Главные особенности брасса:

  • С французского переводится как «рука».
  • Спортсмен плывет на груди.
  • Движения рук и ног симметричны. Со стороны напоминают движения конечностей лягушки.
  • Старт заплыва – с тумбы.
  • Поворот выполняется после касания двумя руками о борт одновременно. После этого пловец отталкивается от борта и делает выход под водой.

Движение руками после вдоха: соединяются под грудью и вытягиваются для совершения гребка.

Движение руками на брассе, вид из воды.

Как правильно плавать брассом:

Вольный стиль = часто кроль

Самый быстрый стиль плавания. Часто называют зеркальным отображением спины:

  • Мельницеобразные движение руками.
  • Спортсмен поочередно поднимает и опускает каждую ногу для ударов.
  • Только плывет он на груди.
  • Старт заплыва – с тумбы.
  • Поворот скоростной. То есть пловец перед бортом делает кувырок и отталкивается ногами – после этого делает выход.

Вольный стиль подразумевает для пловца свободный выбор стиля на заплыв. Но спортсмены всегда плывут кролем.

Движение руками на кроле.

Движение ногами на кроле.

Техника плавания кролем:

Бонус – комплексное плавание

Часто комплексное плавание (или просто комплекс) используется в командных эстафетах, но бывают пловцы, специализирующиеся на комплексе. Это подразумевает объединение всех стилей в определенном порядке:

1. Баттерфляй.

2. Спина.

3. Брасс.

4. Кроль.

Заплыв начинается с тумбы. С баттерфляя на спину выполняется поворот касанием и разворотом корпуса. Со спины на брасс – двумя способами: либо касанием о борт и разворотом корпуса, либо кувырком назад и отталкиванием ногами от борта. С брасса на кроль – только касанием и разворотом корпуса.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: AFLO, XinHua, Keystone Press Agency, dpa/Global Look Press
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vladik12
9 минут назад

Баттерфляем круто плавал Женя Коротышкин.

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