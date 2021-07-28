Русский призер Олимпиады – парень из городка у границ Польши и Литвы. Раньше бил стекла машин, убегал от полиции, был монтажником окон

Сборная России по баскетболу 3х3 на Олимпиаде-2020 проиграла в финале Латвии и завоевала серебряные медали. Это команда из четырех человек. Там – Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров.

Шаров – наиболее интересный персонаж из всех наших призеров:

• Он родился и вырос в городе Гусеве Калининградской области, где проживают 28 тысяч человек. «Там вообще никаких развлечений. Да и баскетбольной школы не было. Только секция в обычной школе – почти как кружок вышивания», – вспоминал Шаров.

• Город находится в получасе езды от Литвы и Польши – соответственно 37 и 32 км.