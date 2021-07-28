Русский призер Олимпиады – парень из городка у границ Польши и Литвы. Раньше бил стекла машин, убегал от полиции, был монтажником окон
Сборная России по баскетболу 3х3 на Олимпиаде-2020 проиграла в финале Латвии и завоевала серебряные медали. Это команда из четырех человек. Там – Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров.
Шаров – наиболее интересный персонаж из всех наших призеров:
• Он родился и вырос в городе Гусеве Калининградской области, где проживают 28 тысяч человек. «Там вообще никаких развлечений. Да и баскетбольной школы не было. Только секция в обычной школе – почти как кружок вышивания», – вспоминал Шаров.
• Город находится в получасе езды от Литвы и Польши – соответственно 37 и 32 км.
• До баскетбола прошел через многие другие виды спорта – легкую атлетику, самбо, футбол. Легкая атлетика не понравилась, а в самбо запил тренер. «Позвали в школе в секцию баскетбола. Пришел, попробовал, стало получаться».
• Помимо спорта были не лучшие развлечения: «Собирались с пацанами, стекла били в машинах, потом удирали от милиции — это еще до переименования в полицию, мне лет 15 было. Кого-то из наших ловили, но меня — ни разу. Видимо, занятия легкой атлетикой мне все-таки пригодились».
• Работал монтажником окон: «По молодости деньги нужны были, искал работу на лето. Работал с другом в паре, учился. Замена окна ведь состоит из двух частей: старое сломать, новое поставить. И по части «сломать окно» опыт у меня был. Сначала только этим и занимался, а на установку новой рамы только смотрел. Потом постепенно стали подпускать к установке».
• В баскетбол 5х5 Шаров профессионально не играл. Продолжая заниматься баскетболом, он выступал за команду университета, потом пробовался в любителях. «Сцепились слегка на площадке с одним соперником. Я тогда никого не знал: мало ли, кто там в составе, игрок и игрок. А оказалось — это был один из тренеров сборной России 3×3 Дмитрий Зимин. Так я получил приглашение на просмотр в сборную».
• Дальше – сплошные успехи: чемпион мира U23, победа на Европейских играх в 2019-м, отбор на Олимпиаду среди немалого количества кандидатов, теперь – серебро Игр.
• В инстаграме у него в основном баскетбол или красота из зарубежных поездок:
Или море из родной области:
Шаров уже давно благодарен баскетболу: «Он дал мне все. Благодаря ему, я выбрался из 30-тысячного городка, теперь езжу по разным странам, ношу форму сборной России и мечтаю поехать на Олимпиаду». Поехал не просто так – вернется с медалью.