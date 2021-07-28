Финал баскетбола 3х3 – драма: наш игрок заматывал обувь пластырем из-за оторванной подошвы, соперник лечил ногу и командовал со стула
В финале мужского турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде-2020 встречались сборные России и Латвии.
Россия уже обыгрывала ее 19:15 на групповом этапе. Латвия – один из фаворитов турнира.
- Наши повели 7:3, потом 9:4 пока Латвия набирала фолы.
- Соперник сравнял счет и даже выходил вперед 14:13.
- У Ильи Карпенкова отлетела подошва, и он должен был ее заматывать прямо во время паузы.
- Лидер соперников Эдгар Круминьш травмировался и потом дважды сильно заматывал ногу, чтобы продолжить игру.
- В конце при счете 19:18 в пользу Латвии ей удалось дальнее попадание, так игра и завершилась. Латвия – чемпион, у России – второе место.
Что произошло у нашего баскетболиста:
Эпизод состоялся в середине игры, наши к этому времени вели в счете.
Карпенков пытался поправить обувь.
Подошва осталась лежать на полу, пока ее не убрали.
Карпенков спешно заматывал кроссовок пластырем.
Запасной пары не было, так что пришлось играть в замотанной пластырем обуви. Как это было на видео:
А позже возникли проблемы и у латышей: Круминьш сильно захромал и отправился в запас.
Замотав ногу, вышел снова, но потом опять ушел из-за травмы и отчаянно пытался перемотать ногу, чтобы помочь команде в финале.
В баскетболе 3х3 очень важны все четыре игрока в команде. Вид спорта слишком энергозатратный, поэтому замены происходят слишком часто – почти в каждой паузе. Несколько минут играть втроем латышам было бы нереально тяжело.
Круминьш все же помог команде, но последнюю минуту она уже доигрывала без него. Он настраивал парней, заводил их, но до последнего пытался замотать ногу, чтобы тоже выйти на матч.
Латвия доиграла до победы.
Наши – вторые, это тоже большой успех. Россия уедет с баскетбольного турнира 3х3 с двумя серебряными наградами – у мужчин и женщин.