Финал баскетбола 3х3 – драма: наш игрок заматывал обувь пластырем из-за оторванной подошвы, соперник лечил ногу и командовал со стула

В баскетболе 3х3 очень важны все четыре игрока в команде. Вид спорта слишком энергозатратный, поэтому замены происходят слишком часто – почти в каждой паузе. Несколько минут играть втроем латышам было бы нереально тяжело.

Круминьш все же помог команде, но последнюю минуту она уже доигрывала без него. Он настраивал парней, заводил их, но до последнего пытался замотать ногу, чтобы тоже выйти на матч.

Латвия доиграла до победы.